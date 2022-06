മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സംരക്ഷണം പാർട്ടി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടിവരും -സി.പി.എം

cancel camera_altസി.പി.എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഓഫിസായ തിരുവനന്തപുരത്തെ എ.കെ.ജി സെന്‍റർ By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: വി​മാ​ന​ത്തി​ലു​ൾ​​പ്പെ​ടെ ചി​ല​ർ ആ​ക്ര​മി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക്​ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്ന്​ സി.​പി.​എം സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ്. വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ ക​യ​റി യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ അ​ക്ര​മി​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് ഭീ​ക​ര​വാ​ദ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന വ​ഴി​യാ​ണ്. ആ ​വ​ഴി​യാ​ണ്​ യൂ​ത്ത്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ നേ​താ​ക്ക​ൾ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​തെ​ന്നും സി.​പി.​എം ആ​രോ​പി​ച്ചു. വി​മാ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഇ.​പി. ജ​യ​രാ​ജ​ൻ ത​ട​ഞ്ഞ​തു​കൊ​ണ്ട് മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി അ​ക്ര​മ​കാ​രി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഒ​രു​ഭാ​ഗ​ത്ത് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ​യും മ​റ്റും സു​ര​ക്ഷ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ വി​മ​ർ​ശ​നം ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ക​യും ഒ​പ്പം അ​ക്ര​മ​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ഴി​ഞ്ഞാ​ടാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന കു​ടി​ല​ത​ന്ത്ര​മാ​ണ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫി​നും ബി.​ജെ.​പി​ക്കും. വി​മാ​ന​ത്തി​ലെ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്ന​താ​യും സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ്​ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. Show Full Article

The party will have to take care of the CM - CPM