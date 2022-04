cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article പാലക്കാട്: മുതലമടയിലെ കോൺഗ്രസ് ഓഫീസിൽ വയോധികനെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. സ്രാമ്പിച്ചള്ള സ്വദേശി മുരളി (60) യാണ് മരിച്ചത്. ഓഫീസിന് മുകൾ നിലയിലെ കൊടിമരത്തിലാണ് ഇയാളെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. വീട്ടുകാരുമായി അകന്നു കഴിയുകയായിരുന്നു മുരളി. കുറച്ചു കാലമായി കാമ്പ്രത്ത് ചള്ളയിലുള്ള കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ഓഫീസിലായിരുന്നു താമസം. മു​ക​ളി​ല​ത്തെ നി​ല​യി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ച കൊ​ടി​മ​ര​ത്തി​ൽ തൂ​ങ്ങി മ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ച​ള്ള​യി​ലു​ള്ള കോ​ണ്‍​ഗ്ര​സ് മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ഫീ​സി​ലാ​യി​രു​ന്നു മു​ര​ളി​യു​ടെ താ​മ​സം. Show Full Article

The old man was found hanged in the Congress office