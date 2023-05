മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗത്തിനിടെ മൈക്ക് പണിമുടക്കി

cancel camera_alt സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ പ​ണി​മു​ട​ക്കി​യ മൈ​ക്ക് ഓ​പ​റേ​റ്റ​ർ നന്നാക്ക​ുമ്പോൾ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍റെ ഭാവം By മാധ്യമം ലേഖകൻ കോ​ട്ട​യം: മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​നി​ടെ മൈ​ക്ക് പ​ണി​മു​ട​ക്കി. കോ​ട്ട​യം ജി​ല്ല ആ​സൂ​ത്ര​ണ സ​മി​തി ഓ​ഫി​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ന​ട​ന്ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം. ര​ണ്ടു​മി​നി​റ്റോ​ള​മാ​ണ് മൈ​ക്ക് പ​ണി​മു​ട​ക്കി​യ​ത്. അ​പ​ശ​ബ്ദ​ത്തോ​ടെ മൈ​ക്കി​ന്‍റെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം നി​ല​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് മ​റ്റൊ​രു മൈ​ക്ക്​ എ​ത്തി​ച്ചാ​ണ്​​​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ്ര​സം​ഗം തു​ട​ർ​ന്ന​ത്. Show Full Article

News Summary -

The mic went off during the Chief Minister's speech