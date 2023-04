മീൻ പിടിക്കാൻ പോയ ആളെ കുളമാവ്​ ഡാമിൽ കാണാതായി

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് മൂലമറ്റം: ഇടുക്കി കുളമാവ് ഡാമിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ പോയ മൂന്ന് പേരിൽ ഒരാളെ വള്ളത്തിൽ നിന്ന്​ വീണ്​ കാണാതായി. കോഴിപ്പിള്ളി സ്വദേശി വല്യവീട്ടിൽ ദിവാകരനെ (50) ആണ്​ കാണാതായത്​. കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന അതീഷ്, ബാബുക്കുട്ടൻ എന്നിവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. ദിവാകരന്​ വേണ്ടി അഗ്​നിരക്ഷാസേന തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു.

News Summary -

The man who went fishing went missing in Kulamavu Dam