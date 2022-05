ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടി നൽകിയ ഹരജി പരിഗണിക്കുന്നതിൽനിന്ന് ഹൈകോടതി ജഡ്ജി പിൻമാറി

cancel camera_alt കേരള ഹൈക്കോടതി By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടി നൽകിയ ഹരജി പരിഗണിക്കുന്നതിൽനിന്ന് ഹൈകോടതി ജഡ്ജി കൗസർ എടപ്പഗത്ത് പിൻമാറി. നാളെ മറ്റൊരു ബെഞ്ച് ഹരജി പരിഗണിക്കും. ജസ്റ്റിസ് കൗസർ എടപ്പഗത്തിന്റെ ബെഞ്ചിൽനിന്ന് കേസ് മാറ്റണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നടിയുടെ അഭിഭാഷക ഹൈകോടതി രജിസ്ട്രാർക്ക് അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നു. ​മെമ്മറി കാർഡിന്റെ ഹാഷ് വാല്യുവിൽ മാറ്റംവന്ന സമയത്ത് പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജി കൗസർ എടപ്പഗത്തായിരുന്നു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നത്.

നടിയെ ആക്രമിച്ച് ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയ കേസിൽ തുടരന്വേഷണം അട്ടിമറിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് സർക്കാറിനും വിചാരണകോടതിക്കുമെതിരെ നടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹൈകോടതിയിൽ ഹരജി ഫയൽ ചെയ്തിരുന്നു. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പിന്തുണക്കുകയും സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്ത സർക്കാർ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം പിൻവാങ്ങിയെന്നാണ് ഹരജിയിലെ പ്രധാന ആരോപണം. അതേസമയം, ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടി ഹൈകോടതിയിൽ നൽകിയ ഹരജിക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി സി.പി.എം നേതാക്കൾ രംഗത്തെത്തി. സി.പി.എം നേതാക്കളായ ഇ.പി ജയരാജനാണ് ആദ്യം നടിക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തിയത്. നടിയുടെ ഹരജിക്ക് പിന്നിൽ പ്രത്യേക താൽപര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം എന്നായിരുന്നു ഇ.പി പറഞ്ഞത്. പിന്നാലെ സി.പി.എം നേതാവും മുൻ മന്ത്രിയുമായ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനും രംഗത്തെത്തി. വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങൾ ആക്രമിക്ക​പ്പെട്ട നടിയെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കാം എന്നാണ് കടകംപള്ളി പറഞ്ഞത്. നടിയുടെ ഹരജിക്ക് പിന്നിൽ കോൺഗ്രസ് ആണെന്നും കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ആരോപിച്ചു. Show Full Article

News Summary -

the judge withdrew from considering the petition of the assaulted actress