cancel By വെബ് ഡെസ്ക് തിരുവനന്തപുരം: കേരള നിയമസഭ മന്ദിരത്തിന്റെ രജത ജൂബിലി ആഘോഷം 22ന് രാവിലെ 10.30ന് ഉപരാഷ്ട്രപതി ജഗ്ദീപ് ധന്‍കര്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് സ്പീക്കര്‍ എ.എന്‍. ഷംസീര്‍ വാർത്തസമ്മേളനത്തില്‍ അറിയിച്ചു. നിയമസഭയിലെ ആര്‍. ശങ്കരനാരായണന്‍ തമ്പി മെംബേഴ്‌സ് ലോഞ്ചില്‍ നടക്കുന്ന പരിപാടിയില്‍ നിയമസഭ പരിസരത്ത് ജനുവരിയിൽ നടന്ന അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവത്തിന്റെ സുവനീര്‍ പ്രകാശനവും നിയമസഭ മന്ദിര പരിസരത്തിന്റെ നവീകരണോദ്ഘാടനവും ഉപരാഷ്ട്രപതി നിര്‍വഹിക്കും. ഉച്ചക്കുശേഷം രണ്ടിന് ചേരുന്ന മുന്‍ നിയമസഭാംഗങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയില്‍ മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിമാരെയും മുന്‍ സ്പീക്കര്‍മാരെയും ആദരിക്കും. അഖിലേന്ത്യ വെറ്ററന്‍സ് മീറ്റുകളില്‍ നിരവധി പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ നേടിയ മുന്‍ പിറവം എം.എല്‍.എ എം.ജെ. ജേക്കബിനെയും ആദരിക്കും.

The Indian Vice President will inaugurate the silver jubilee celebrations of the Assembly building