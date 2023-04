പ്രധാനമന്ത്രിയെ സ്വീകരിക്കാനുള്ളവരുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഗവർണറെ വെട്ടി

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് തിരുവനന്തപുരം: കൊച്ചിയിലെത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള പട്ടികയിൽ നിന്നും ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാശന ഒഴിവാക്കി. സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രധാനമന്ത്രിയെ സ്വീകരിക്കാൻ നലകിയവരുടെ പട്ടികയിൽ ഗവർണറുടെ പേരുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അംഗീകരിച്ച പട്ടികയിൽ ഗവർണറില്ല.

കൊച്ചിയിലെത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് വേണ്ടി മന്ത്രി പി.രാജീവ് സ്വീകരിക്കും. കൊച്ചിയിൽ എത്തുന്നത് ഔദ്യോഗിക പരിപാടിക്കല്ലാത്തതിനാൽ ഗവർണറെ ഒഴിവാക്കിയെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക വിശദീകണം. ഗവർണർ പ്രധാനമന്ത്രിയെ സ്വീകരിക്കാനായി ഇന്നലെ കൊച്ചിയിലുമെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ സ്വീകരിക്കുന്നവരുടെ പട്ടികയിൽ പേരില്ലാത്തതിനാൽ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോയി. തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രധാന മന്ത്രിയെ സ്വീകരിക്കാൻ ഗവർണർ ഉണ്ടാകും. Show Full Article

The Governor was Expelled from the list of those who were to receive the Prime Minister