`ജനറൽ' മുന്നാക്ക വിഭാഗമായി വ്യാഖ്യാനിച്ചു സർക്കാർ രേഖ

cancel By ഇ. ബഷീർ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ജനറൽ എല്ലാ വിഭാഗത്തിനും അർഹത ഉണ്ടായിരിക്കെ മുന്നാക്ക വിഭാഗം എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ഇടയാക്കും വിധം സര്ക്കാര് രേഖ. മു​ന്നാ​ക്ക സം​വ​ര​ണ​ത്തി​ൽ പു​തി​യ നി​ർ​വ​ച​ന​വു​മാ​യി ഇ​റ​ക്കി​യ ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ അ​നു​ബ​ന്ധ​മാ​യി ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റി​ന്‍റെ മാ​തൃ​ക​യി​ലാ​ണ്​ (അ​നു​ബ​ന്ധം ഒ​ന്ന്) ഈ ​പ​രാ​മ​ർ​ശം. മു​ന്നാ​ക്ക സം​വ​ര​ണ​മാ​ണ്​ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​തെ​ന്നി​രി​ക്കെ അ​തി​ൽ​നി​ന്നും മു​ന്നാ​ക്കം എ​ന്ന വാ​ക്ക്​ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നും സ​ർ​ക്കാ​ർ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ ഭ​ര​ണ​പ​രി​ഷ്കാ​ര വ​കു​പ്പ്​ അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ ചീ​ഫ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​ണ്​ ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി​യ​ത്. ജ​ന​റ​ൽ കാ​റ്റ​ഗ​റി എ​ന്നാ​ൽ പ​ട്ടി​ക ജാ​തി-​വ​ർ​ഗം, സാ​മൂ​ഹി​ക​മാ​യും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​പ​ര​മാ​യും പി​ന്നാ​ക്കം നി​ൽ​ക്കു​ന്ന വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, മ​റ്റു​ പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഒ​ഴി​കെ​യു​ള്ള വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നാ​ണ്​ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​താ​യ​ത്​ മു​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ ജ​ന​റ​ൽ കാ​റ്റ​ഗ​റി എ​ന്ന​​​നി​ല​യി​ൽ. മു​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്​ 10​ ശ​ത​മാ​നം സം​വ​ര​ണം ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​ത​ല​ത്തി​ൽ പൊ​തു​വി​ഭാ​ഗം 40 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി ചു​രു​ങ്ങി. ജ​ന​റ​ൽ കാ​റ്റ​ഗ​റി​യി​ൽ വ​രാ​ൻ എ​ല്ലാ സം​വ​ര​ണ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​നും സം​വ​ര​ണം ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ​ക്കും അ​ർ​ഹ​ത​യു​ണ്ട്. റാ​ങ്കി​ൽ മു​ന്നി​ലെ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ പ​രി​ഗ​ണ​ന ല​ഭി​ക്കും. ഇ​തു നി​ല​നി​ൽ​ക്കെ​യാ​ണ്​ തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​വു​ന്ന നി​ർ​വ​ച​നം ജ​ന​റ​ൽ കാ​റ്റ​ഗ​റി​ക്ക്​ ന​ൽ​കി​യ​ത്. മു​ന്നാ​ക്ക സം​വ​ര​ണ​ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റി​ൽ ജ​ന​റ​ലിലെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി ദു​ർ​ബ​ല​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​​ൽ പെ​ടു​ന്ന വ്യ​ക്തി എ​ന്ന​ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റാ​കും ഇ​നി ന​ൽ​കു​ക. അ​വി​ടെ​യും ജ​ന​റ​ൽ കാ​റ്റ​ഗ​റി എ​ന്നാ​ണ്​ പ​രാ​മ​ർ​ശം. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന്​ സം​വ​ര​ണ​മു​ള്ള ഒ.​ഇ.​സി (അ​ദ​ർ എ​ലി​ജി​ബി​ൾ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റീ​സ്) വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ ജ​ന​റ​ൽ കാ​റ്റ​ഗ​റി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​താ​യും രേ​ഖ പ​റ​യു​ന്നു. മു​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി പി​ന്നാ​ക്കം നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​ള്ള സം​വ​ര​ണം എ​ന്നാ​ണ്​ ഇ​തു​വ​രെ മു​ന്നാ​ക്ക സം​വ​ര​ണ​ത്തെ സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ർ​വ​ചി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. പു​തി​യ ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ മു​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി പി​ന്നാ​ക്കം നി​ൽ​ക്കു​ന്ന വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്ന​ത്​ ഭേ​ദ​ഗ​തി ചെ​യ്തു. സം​വ​ര​ണാ​നു​സൃ​തം പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി-​വ​ർ​ഗ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലോ മ​റ്റു പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലോ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടാ​ത്ത​തും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി പി​ന്നാ​ക്കം നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നാ​ണ്​ മാ​റ്റി​യ​ത്. നേ​ര​ത്തേ മു​ന്നാ​ക്ക സം​വ​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന രേ​ഖ​ക​ളു​ടെ മാ​തൃ​ക​ക​ളി​ലും ഇ​ത​നു​സ​രി​ച്ച്​ മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി. അ​വ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ മു​ന്നാ​ക്ക സം​വ​ര​ണം എ​ന്ന പ്ര​യോ​ഗം ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. Show Full Article

The government's policy on reservation is again in controversy