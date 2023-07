കണ്ണീരണിഞ്ഞ് നാട്; ആലുവയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട അഞ്ചു വയസ്സുകാരിയുടെ സംസ്കാരം ഇന്ന്

cancel camera_alt വാ​ട​ക​വീ​ട്ടി​ൽ തൂ​ക്കി​യി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന പെൺകുട്ടിയു​ടെ സ്‌​കൂ​ൾ യൂ​നി​ഫോം By മാധ്യമം ലേഖകൻ കൊച്ചി: ആലുവയിൽ ക്രൂരപീഡനത്തിനിരയായി കൊല്ലപ്പെട്ട അഞ്ച് വയസുകാരിയുടെ സംസ്കാരം ഇന്ന് നടക്കും. രാവിലെ പത്ത് മണിയോടെ കീഴ്മാട് ശപാതുശ്മശാനത്തിലായിരിക്കും സംസ്കാരം. കുട്ടി ഒന്നാം ക്ലാസിൽ പഠിച്ചിരുന്ന തായിക്കാട്ടുകര എൽ.പി സ്കൂളിലെ പൊതുദർശനത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും സംസ്കാരം. കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പ്രതി ബിഹാർ പരാരിയ സ്വദേശി അസഫാക് ആലത്തെ ഇന്ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കും. ഇയാൾക്കെതിരെ കൊലപാതകം, തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ കുറ്റങ്ങൾക്ക് പുറമേ പോക്സോ നിയമപ്രകാരമുള്ള വകുപ്പുകളും പൊലീസ് ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്.

വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച കാ​ണാ​താ​യ ബി​ഹാ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ അ​ഞ്ച് വ​യ​സ്സു​കാ​രി മ​ക​ളെ അ​തി​ക്രൂ​ര​മാ​യി കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ നി​ല​യി​ൽ 21 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ശേ​ഷമാണ് ക​ണ്ടെ​ത്തിയത്. മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ നീ​ണ്ട അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നാ​ട​കീ​യ​ത​ക​ൾ​ക്കു​മൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് കു​ട്ടി​യു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം ശ​നി​യാ​ഴ്ച ആ​ലു​വ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലെ മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ കു​ന്നു​കൂ​ടി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക്​ ര​ണ്ടോ​ടെ കു​ട്ടി​യെ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യ പ്ര​തി​യെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത് ന​ട​ത്തി​യ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​നൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് നാ​ട് ന​ടു​ങ്ങി​യ ക്രൂ​ര​ത​യു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്. കു​ട്ടി​യും കു​ടും​ബ​വും താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന വീ​ടി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന മ​റ്റൊ​രു കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​തി താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക​ഴി​ഞ്ഞ് ആ​ലു​വ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ഗാ​രേ​ജി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് കു​ട്ടി​യെ കാ​ണാ​താ​യ​ത്. മ​ക​ളെ കാ​ണാ​നി​ല്ലെ​ന്ന് വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴ​ര​യോ​ടെ കു​ട്ടി​യു​ടെ മാ​താ​വ്​ ആ​ലു​വ പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. പൊ​ലീ​സ് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചും സ​മീ​പ​വാ​സി​ക​ളു​ടെ മൊ​ഴി​യെ​ടു​ത്തു​മാ​ണ് പ്ര​തി​യി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​യ​ത്.

The funeral of a five-year-old girl who was brutally murdered today; The accused will be produced before the Magistrate