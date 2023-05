യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് ഇന്ന് പതാക ഉയരും

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തൃ​ശൂ​ർ: യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സം​സ്ഥാ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പ​താ​ക ഉ​യ​രും. വി​വി​ധ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​താ​ക, കൊ​ടി​മ​ര, ഛായാ​ചി​ത്ര ജാ​ഥ​ക​ൾ വൈ​കീ​ട്ട് തൃ​ശൂ​ർ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റെ​ക്കോ​ട്ട ലീ​ഡ​ർ സ്ക്വ​യ​റി​ൽ സം​ഗ​മി​ക്കും. ലീ​ഡ​ർ സ്ക്വ​യ​റി​ൽ പു​ഷ്പാ​ർ​ച്ച​ന ന​ട​ത്തി​യ​ശേ​ഷം ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന റാ​ലി​യാ​യി എം.​ജി റോ​ഡ് വ​ഴി സ്വ​രാ​ജ് ചു​റ്റി തെ​ക്കേ​ഗോ​പു​ര​ന​ട​യി​ൽ സ​മാ​പി​ക്കും

. തു​ട​ർ​ന്ന് സ​മ്മേ​ള​ന ന​ഗ​രി​യി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തും. ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി ഛായാ​ചി​ത്ര​വും ദീ​പ​ശി​ഖ​യും ഇ​തി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് ത​ന്നെ സ്ഥാ​പി​ക്കും. യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​ണ് ജാ​ഥ​ക​ൾ ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തു​നി​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​താ​ക ജാ​ഥ​ക്ക് കെ.​എ​സ്. ശ​ബ​രി​നാ​ഥ​നും എ​സ്.​എം. ബാ​ലു​വും മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച കൊ​ടി​മ​ര ജാ​ഥ​ക്ക് സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ൻ.​എ​സ്. നു​സൂ​ർ, എ​സ്.​ജെ. പ്രേം ​രാ​ജ് എ​ന്നി​വ​രും കാ​സ​ർ​കോ​ട്ടു​നി​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച ഛായാ​ചി​ത്ര ജാ​ഥ​ക്ക് റി​ജി​ൽ മാ​ക്കു​റ്റി​യും റി​യാ​സ് മു​ക്കോ​ളി​യും നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്നു. ജാ​ഥാ​സം​ഗ​മം യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി.​വി. ശ്രീ​നി​വാ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. Show Full Article

The flag will be hoisted today for the state conference of the Youth Congress