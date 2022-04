cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article തിരുവനന്തപുരം: നികുതി കൂട്ടാൻ ജി.എസ്​.ടി കൗൺസിലിൽ ചർച്ച നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് ധനമന്ത്രി കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ. 143 ഉൽപന്നങ്ങളുടെ നികുതി കൂട്ടുന്നതായി അറിയിപ്പ്​ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ജനങ്ങളുടെ മേൽ അധിക ഭാരം അടിച്ചേൽപിക്കുന്നതിനോട്​ യോജിപ്പില്ലെന്നും ബാലഗോപാൽ പറഞ്ഞു.

ശർക്കരയും ടെലിവിഷനും പവർ ബാങ്കും ഉൾപ്പെടെ 143 ഉൽപന്നങ്ങളുടെ നികുതി വർധിപ്പിക്കാൻ ജി.എസ്​.ടി കൗൺസിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം തേടിയതായ വാർത്തകളോട്​ പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. Show Full Article

The Finance Minister said that there was no discussion in the GST Council to increase taxes