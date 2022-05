കടയിലെ ലിഫ്റ്റിൽ തല കുടുങ്ങി ജീവനക്കാരൻ മരിച്ചു

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article പേരൂർക്കട: ലിഫ്റ്റിൽ തല കുടുങ്ങി കടയിലെ ജീവനക്കാരൻ മരിച്ചു. നേമം ചാട്ടുമുക്ക് രശ്മി നിലയത്തിൽ സതീഷ്കുമാറാണ് (58) മരിച്ചത്. അമ്പലംമുക്കിലെ എസ്.കെ.പി സാനിറ്ററി സ്റ്റോർ ജീവനക്കാരനാണ്.

കടയിൽ സാധനങ്ങൾ മറ്റ് നിലകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപൺ ലിഫ്റ്റിലായിരുന്നു അപകടം. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 11.30ഓടെയാണ് കടയോട് ചേർന്ന ലിഫ്റ്റിൽ മൂന്നാംനിലയിൽ ആൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി ജീവനക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടത്. ഉടൻ ചെങ്കൽചൂള അഗ്നിരക്ഷസേനയെ വിവരമറിയിച്ചു. ലിഫ്റ്റ് കാബിനും ഫ്രെയിമിനും ഇടയിൽ തല കുടുങ്ങിയ നിലയിലായിരുന്നു. ഏറെ നേരത്തെ ശ്രമത്തിനൊടുവിൽ ലിഫ്റ്റ് ഉയർത്തിയാണ് സതീഷിനെ പുറത്തെടുത്തത്. ഉടൻ പേരൂർക്കട ജില്ല ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും മരിച്ചു. ലിഫ്റ്റിന് കേടുപാട് ഇല്ലായിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് അപകടം നടന്നതെന്ന് വ്യക്തമല്ലെന്ന് അഗ്നിരക്ഷസേന അധികൃതർ പറഞ്ഞു. മുകളിൽനിന്ന് സാധനം എടുക്കാൻ പോയപ്പോഴാകാം അപകടമെന്ന് കരുതുന്നു. ഓപൺ ലിഫ്റ്റ് അധികം ഉപയോഗിക്കാറില്ലെന്ന് മറ്റ് ജീവനക്കാർ പറയുന്നു. വർഷങ്ങളായി ഇതേ സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരനാണ് സതീഷ്. മൃതദേഹം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി. ഭാര്യ: അനൂജ. മകൾ: ഗൗരി കൃഷ്ണ. ലിഫ്​റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം... ലി​ഫ്​​റ്റി​നാ​യി കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ൾ:

ഏ​ത്​ നി​ല​യി​ലാ​ണ്​ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന​ത്​ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക

ലി​ഫ്​​റ്റി​ന്‍റെ വ​ര​വ് അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന സി​ഗ്​​ന​ൽ ​കൃ​ത്യ​മാ​യി ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം

വാ​തി​ലു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​റി​നി​ൽ​ക്കു​ക, ലി​ഫ്​​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​ക​ണം

പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ ക​ട​ന്നു​പോ​കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം​ ന​ൽ​ക​ണം

തി​ര​ക്കു​ള്ള​വ​യി​ൽ സാ​ഹ​സി​ക​മാ​യി ക​യ​റാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്ക​രു​ത്​

തീ​പി​ടി​ത്ത​മോ മ​റ്റോ അ​പാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ലി​ഫ്​​റ്റ്​ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി പ​ടി​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണം

സൂ​ക്ഷി​ച്ച്​ നി​ല​യു​റ​പ്പി​ക്ക​ണം. ലി​ഫ്​​റ്റ്​ എ​ത്തു​ക നി​ല​യു​ടെ അ​തേ നി​ര​പ്പി​ൽ ആ​ക​ണ​മെ​ന്നി​ല്ല.

വാ​തി​ലു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​റി​നി​ൽ​ക്ക​ണം.

അ​ട​യു​ന്ന വാ​തി​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ലും നി​ർ​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ക്ക​രു​ത്, അ​ടു​ത്ത ലി​ഫ്​​റ്റി​നാ​യി കാ​ത്തി​രി​ക്ക​ണം. ലി​ഫ്​​റ്റി​ൽ ക​യ​റി​യാ​ൽ:

വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളും കൈ​വ​ശ​മു​ള്ള സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളും ഡോ​റി​ൽ പെ​ടു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ണം

ലി​ഫ്​​റ്റി​ൽ ക​യ​റി​യാ​ൽ മ​റ്റ് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഇ​ടം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന് പി​ൻ​ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് നീ​ങ്ങി​നി​ൽ​ക്കാം.

ലി​ഫ്​​റ്റി​നു​ള്ളി​ൽ ല​ഭ്യ​മെ​ങ്കി​ൽ കൈ​വ​രി​ക​ൾ പി​ടി​ക്കു​ക

സാ​ധ്യ​മെ​ങ്കി​ൽ ലി​ഫ്​​റ്റി​ന്‍റെ മ​തി​ലി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് നി​ൽ​ക്ക​ണം.

ഫ്ലോ​ർ സൂ​ച​ന​ക​ളും അ​റി​യി​പ്പു​ക​ളും ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം.

ഇ​റ​ങ്ങേ​ണ്ട നി​ല​യെ​ത്തി​യാ​ൽ പി​ന്നി​ലു​ള്ള മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്കാ​യി കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കാ​തെ വേ​ഗം പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങ​ണം.

ലി​ഫ്​​റ്റ്​ നി​ല​യു​ടെ അ​തേ നി​ര​പ്പി​ൽ ആ​ക​ണ​മെ​ന്നി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ചു​വ​ടു​വെ​പ്പു​ക​ൾ സൂ​ക്ഷി​ച്ച്​ വേ​ണം.

ത​ക​രാ​റി​ലാ​യി മു​ട​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന ലി​ഫ്റ്റി​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ലും ക​യ​റ​രു​ത്. അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ലി​ഫ്​​റ്റ്​ എ​പ്പോ​ഴെ​ങ്കി​ലും നി​ല​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ നി​ല​യ്ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ പ​രി​ഭ്രാ​ന്ത​രാ​ക​രു​ത്. സ​ഹാ​യ​ത്തി​നാ​യി അ​ലാ​റം, ഹെ​ൽ​പ് ബ​ട്ട​ൺ, ടെ​ല​ഫോ​ൺ എ​ന്നി​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാം. പു​തി​യ ലി​ഫ്​​റ്റു​ക​ളി​ൽ അ​ലാം ബ​ട്ട​ണ്​ പ​ക​രം ഫോ​ണു​ക​ളാ​യി​രി​ക്കും. ഇ​ത്​ ലോ​​ക്കേ​ഷ​ൻ സ​ഹി​ത​മു​ള്ള വി​വ​രം ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സ​ഹാ​യ​കേ​​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​ക്കും. പ​രി​ശീ​ല​നം ല​ഭി​ച്ച എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ത്തു​ന്ന​തു​വ​രെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക. സാ​ധാ​ര​ണ​നി​ല​യി​ൽ ലി​ഫ്​​റ്റ്​ നി​ൽ​ക്കാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സാ​ഹ​സി​ക​മാ​യി പു​റ​ത്തു​ക​ട​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്ക​രു​ത്. ഇ​ത്​ കൂ​ടു​ത​ൽ അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​ക്കും. Show Full Article

