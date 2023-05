കെ.എസ്.ആർ.ടി ബസിൽ വിദ്യാർഥിനിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ ഡ്രൈവർ അറസ്റ്റിൽ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കോഴിക്കോട്: കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ബസിൽ വിദ്യാർഥിനിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ ഡ്രൈവർ അറസ്റ്റിൽ. കാരന്തൂർ സ്വദേശി ഇബ്രാഹിമാണ് അറസ്റ്റിലായത്. പ്രതിയെ ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും.

ഇന്നലെ രാത്രി 12മണിയോടെ കോഴിക്കോട് നിന്ന് മാനന്തവാടിക്ക് പോകുന്ന കെ.എസ്.ആർ.ടി ബസിലാണ് വിദ്യാർഥിനിക്ക് നേരെ അതിക്രമമുണ്ടായത്. ഡ്രൈവർ വിദ്യാർഥിനിയെ കയറിപിടിച്ചെന്നാണ് പരാതി. തിരക്കുള്ള ബസിൽ ബോണറ്റിൽ ഇരുന്നാണ് വിദ്യാർഥിനി യാത്ര ചെയ്തിരുന്നത്. വാഹനം ഓടിക്കുന്നതിനിടെ പെൺകുട്ടിയെ ഡ്രൈവർ കടന്നുപിടിച്ചെന്നാണ് കേസ്. ബസ് പുറപ്പെട്ട് കോഴിക്കോട് നഗരപരിധി കഴിഞ്ഞ ഉടനെയായിരുന്നു സംഭവം. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ യാത്രക്കാർ ബഹളം വെച്ചതിനെ തുടർന്ന് ബസ് നിർത്തുകയും കുന്ദമംഗലം പൊലീസ് ഡ്രൈവറെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യം ഡ്രൈവർ കുറ്റം നിഷേധിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. Show Full Article

News Summary -

The driver was arrested in the case of trying to molest a girl student in a KSRTC bus