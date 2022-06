cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ആ​ര്യ​നാ​ട്: വ​ള​ര്‍ത്തു​നാ​യു​ടെ ക​ടി​യേ​റ്റ് സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി​യെ​ത്തി​യ രോ​ഗി​ക്ക്​ ഡോ​ക്ട​റു​ടെ കു​റി​പ്പ​ടി​യു​മാ​യി കു​ത്തി​വെ​പ്പി​നാ​യി അ​ല​യേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​ത് മൂ​ന്നു​നാ​ള്‍. ആ​ര്യ​നാ​ട് കൊ​ക്കോ​ട്ടേ​ല സ്വ​ദേ​ശി അ​ജി​ത്കു​മാ​റി​നാ​ണ് (48) ഡോ​ക്ട​ര്‍ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച കു​ത്തി​വെ​പ്പ്​ കി​ട്ടാ​നാ​യി മൂ​ന്നു​ദി​വ​സം വേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​ത്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടാ​ണ് വ​ള​ര്‍ത്തു​നാ​യ അ​ജി​ത്കു​മാ​റി​ന്‍റെ കൈ​ക്ക് ക​ടി​ച്ച​ത്. തു​ട​ര്‍ന്ന് ഭാ​ര്യ​യു​മാ​യി ആ​ര്യ​നാ​ട് സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി​യെ​ത്തി. ഡോ​ക്ട​ര്‍ ഐ.​ഡി.​ആ​ര്‍.​വി കു​ത്തി​വെ​പ്പി​നും മ​രു​ന്നു​ക​ള്‍ക്കു​മാ​യി കു​റി​പ്പ​ടി ന​ല്‍കി. കു​റി​പ്പ​ടി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​ശേ​ഷം ന​ഴ്സ് അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം വ​രാ​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞ​യ​ച്ചു.

ഒ​രു ബോ​ട്ടി​ല്‍ പൊ​ട്ടി​ച്ചാ​ല്‍ നാ​ലു​പേ​ര്‍ക്ക് കു​ത്തി​വെ​പ്പ്​ ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ മ​രു​ന്ന് കേ​ടാ​കു​മെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ് അ​ജി​ത്തി​നെ മ​ട​ക്കി​യ​യ​ച്ച​ത്. തു​ട​ര്‍ന്ന് അ​ജി​ത് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വീ​ണ്ടും ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി. ത​ലേ​ദി​വ​സം ന​ഴ്സ് പ​റ​ഞ്ഞ​ത് ത​ന്നെ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഡ്യൂ​ട്ടി​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​വ​രും പ​റ​ഞ്ഞു. അ​വ​ധി​യാ​യ​തി​നാ​ലും തി​ര​ക്ക് കു​റ​വാ​യ​തി​നാ​ലും അ​ജി​ത് വീ​ണ്ടും മ​ട​ങ്ങി​പ്പോ​യി. തു​ട​ര്‍ന്ന് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വ​ന്ന​പ്പോ​ഴും ത​ലേ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​റു​പ​ടി​ത​ന്നെ തു​ട​ര്‍ന്ന​താ​യി അ​ജി​ത് പ​റ​ഞ്ഞു. കു​ത്തി​വെ​പ്പ്​ ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്ന് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച കു​റ്റി​ച്ച​ല്‍ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ പ​രു​ത്തി​പ്പ​ള്ളി സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ എ​ത്തി​യാ​ണ് കു​ത്തി​വെ​പ്പെ​ടു​ക്കാ​നാ​യ​ത്. നാ​യു​ടെ ക​ടി​യേ​റ്റ നാ​ലു​പേ​ർ ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ലേ കു​ത്തി​വെ​പ്പ്​ ന​ല്‍കാ​നാ​കൂ​വെ​ന്നാ​ണ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍നി​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ​തെ​ന്ന് അ​ജി​ത് പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

The dog bite victim wandered for three days for the injection