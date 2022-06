cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article കൊ​ച്ചി: യു​വ​ന​ടി​യെ പീ​ഡി​പ്പി​ച്ച കേ​സി​ൽ ന​ട​നും നി​ർ​മാ​താ​വു​മാ​യ വി​ജ​യ് ബാ​ബു​വി​ന്‍റെ മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യ​ഹ​ര​ജി​യി​ലെ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ര​ഹ​സ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ ഹൈ​കോ​ട​തി​യു​ടെ അ​നു​മ​തി. ഇ​ര​യു​ടെ സ്വ​കാ​ര്യ​ത ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​ൻ കോ​ട​തി ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ര​ഹ​സ്യ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ആ​വ​ശ്യം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ്​ ജ​സ്റ്റി​സ്​ ബെ​ച്ചു കു​ര്യ​ൻ തോ​മ​സി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വ്. മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യ​ഹ​ര​ജി​ക​ൾ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വാ​ദം തു​ട​രാ​ൻ മാ​റ്റി.തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് ഹ​ര​ജി​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക്കെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ ഇ​ര​യു​ടെ സ്വ​കാ​ര്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നാ​യി കോ​ട​തി ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ര​ഹ​സ്യ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ഡീ. പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​തി​ന്​ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ​തോ​ടെ കോ​ട​തി​മു​റി​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ര​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ പു​റ​ത്തു​പോ​യി. തു​ട​ർ​ന്ന്​ വാ​ദം ന​ട​ന്നെ​ങ്കി​ലും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്തതിനാൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്​​ചയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു.

News Summary -

The court proceedings in Vijay Babu's anticipatory bail petition have been kept secret