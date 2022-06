cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article മൂ​ന്നാ​ർ: മൂ​ന്നാ​ര്‍ ടൗ​ണി​ലെ ഒ​ന്ന​ര​യേ​ക്ക​ര്‍ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ഭൂ​മി തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​ന്‍ ക​ല​ക്ട​ര്‍ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. ഭൂ​മി കൈ​വ​ശ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ന്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച നാ​ല് ര​വീ​ന്ദ്ര​ന്‍ പ​ട്ട​യ​ങ്ങ​ൾ റ​ദ്ദാ​ക്കാ​നു​ള്ള ശി​പാ​ർ​ശ ശ​രി​വെ​ച്ചാ​ണ്​ ക​ല​ക്ട​റു​ടെ പു​തി​യ ഉ​ത്ത​ര​വ്. ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഭൂ​മി​ക്ക് 50 കോ​ടി​യോ​ളം രൂ​പ വി​പ​ണി വി​ല​വ​രു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. സ​ർ​ക്കാ​ർ ഭൂ​മി കൈ​യേ​റാ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച 11 പ​ട്ട​യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് റ​ദ്ദാ​ക്കു​ന്ന​ത്. മൂ​ന്നാ​ര്‍ കെ.​ഡി.​എ​ച്ച് വി​ല്ലേ​ജി​ലെ സ​ര്‍വേ ന​മ്പ​ര്‍ 912ൽ​പെ​ട്ട പ​ഴ​യ​മൂ​ന്നാ​ര്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ന്ന ടൗ​ണ്‍ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ഭൂ​മി​യാ​ണ് തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​ന്‍ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടി​ട്ടു​ള്ള​ത്. 40 വ​ര്‍ഷം മു​മ്പ് സാ​മൂ​ഹി​ക​വ​ന​വ​ത്​​ക​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ത്ത ഭൂ​മി​യാ​ണി​ത്. എ​ന്നാ​ല്‍, വ​ന​വ​ത്​​ക​ര​ണം ന​ട​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും മ​രി​യ​ദാ​സ് എ​ന്ന​യാ​ൾ ഈ ​ഭൂ​മി കൈ​വ​ശ​പ്പെ​ടു​ത്തി 15 വ്യാ​ജ​പ​ട്ട​യ​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യെ​ന്നും കാ​ണി​ച്ച് പ​ഴ​യ ഉ​ട​മ​യു​ടെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചു. ഒ​ന്നു​കി​ൽ ഈ ​ഭൂ​മി സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ അ​ന​ന്ത​രാ​വ​കാ​ശി​ക്ക് വി​ട്ടു​ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​മു​ന്ന​യി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്.

സം​ഭ​വ​ത്തി​ന്‍റെ നി​ജ​സ്ഥി​തി അ​റി​യി​ക്കാ​നും വ്യാ​ജ​മെ​ങ്കി​ല്‍ പ​ട്ട​യം റ​ദ്ദാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഹൈ​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. ഇ​ത​നു​സ​രി​ച്ച് മു​ൻ സ​ബ് ക​ല​ക്ട​ർ രേ​ണു​രാ​ജ് നാ​ലു പ​ട്ട​യം റ​ദ്ദാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നെ​തി​രെ ഭൂ​മി കൈ​വ​ശം​വെ​ച്ച മ​രി​യ​ദാ​സ് ക​ല​ക്ട​ർ​ക്ക്​ അ​പ്പീ​ല്‍ ന​ല്‍കി. ഈ ​അ​പ്പീ​ല്‍ ത​ള്ളി​യാ​ണ് ക​ല​ക്ട​ര്‍ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത്. നി​ല​വി​ലെ പ​ട്ട​യ​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ട​മ​ക​ള്‍ ശ​രി​യാ​യ അ​വ​കാ​ശി​ക​ള്‍ അ​ല്ലെ​ന്നും ഇ​തി​ല്‍ മൂ​ന്നു​പേ​ര്‍ ഇ​പ്പോ​ള്‍ ഭൂ​മി കൈ​വ​ശം വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ആ​ളു​ടെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ള്‍ ആ​ണെ​ന്നും മ​റ്റൊ​രാ​ള്‍ ഒ​രു സ്ത്രീ​യാ​ണെ​ന്നും തന്റെ പേ​രി​ല്‍ പ​ട്ട​യ​മു​ണ്ടെ​ന്ന കാ​ര്യം അ​വ​ര്‍ക്ക​റി​യി​ല്ലെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​യി. ഇ​ക്കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ പ​ട്ട​യ​ങ്ങ​ള്‍ വ്യാ​ജ​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ബാ​ക്കി 11 പ​ട്ട​യ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. ഇതിൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്താ​നും വ്യാ​ജ​മെ​ങ്കി​ല്‍ ഉ​ട​ന്‍ റ​ദ്ദു​ചെ​യ്യാ​നും ദേ​വി​കു​ളം സ​ബ് ക​ല​ക്ട​ര്‍ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ല്‍കി. Show Full Article

News Summary -

The Collector has ordered to recover the land worth Rs 50 crore in munnar