ഏത് ഉദ്യോഗസ്ഥനും അഭിപ്രായം പറയാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നയാളാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ പുകഴ്ത്തി ചീഫ് സെക്രട്ടറി വി.വേണു. ഏത് ഉദ്യോഗസ്ഥനും അഭിപ്രായം പറയാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നയാളാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 33 വർഷത്തെ സർവീസിനിടയിൽ പല മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, പിണറായിയുടെ ശൈലിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയേയും കണ്ടിട്ടില്ല. ചടുലമായ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നയാളാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

താഴെ തട്ടിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കിടയിൽ ഇപ്പോഴും അഴിമതിയുണ്ട്. ഇവരാണ് കേരളത്തിന്റെ പ്രതിഛായ മോശമാക്കുന്നത്. അഴിമതിക്കാരെ വേട്ടയാടി പിടിക്കും. അഴിമതിക്കാരെ സർവീസിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നത് ഉൾപ്പടെയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കേരളം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ്. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മൂലം പല പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Show Full Article

News Summary -

The chief secretary said that the chief minister is the one who gives freedom to any officer to express his opinion