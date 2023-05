cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കണ്ണൂർ: രാജ്യത്തെ കറൻസി ഏറ്റവും അസ്ഥിരതയുള്ള ഒന്നായി മാറിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് കരകയറി വരുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും നോട്ട് നിരോധനമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

അഴിമതി, കള്ളപ്പണം, ഭീകരവാദം എന്നിവ തടയാനാണ് നോട്ട് നിരോധനമെന്നായിരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ വാദം. അത് തെറ്റാണെന്ന് പിന്നീട് തെളിഞ്ഞുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

The chief minister Pinarayi Vijayan said that the country's currency has become one of the most volatile