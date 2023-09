ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ കാണാൻ അനുവദിച്ചില്ലെന്ന പ്രചാരണം തെറ്റ്; പിന്നിൽ സി.പി.എം കൂലിപ്പട്ടാളമെന്ന് കെ.സി ജോസഫ്

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കോട്ടയം: അസുഖബാധിതനായ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ കാണാൻ അനുവദിച്ചില്ലെന്ന തരത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ശബ്ദ സംഭാഷണം തെറ്റാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ.സി ജോസഫ്. വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രചരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ചാണ്ടി ഉമ്മനെയും കുടുംബത്തെയും അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനുള്ള അടവാണിത്. അപവാദ പ്രചാരണങ്ങളിൽ നിന്ന് സി.പി.എം കൂലിപ്പട്ടാളം പിന്മാറണമെന്നും കെ.സി ജോസഫ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അസുഖബാധിതനായി ബംഗളൂരുവിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ കാണാൻ ഭാര്യയും മകൻ ചാണ്ടി ഉമ്മനും കെ.സി ജോസഫിനെ അനുവദിച്ചില്ലെന്നാണ് ശബ്ദ സംഭാഷണം. പുതുപ്പള്ളി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്‍റെ പരസ്യ പ്രചാരണം ഇന്ന് അവസാനിക്കാനിരിക്കെയാണ് ശബ്ദ സംഭാഷണം വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നത്. Show Full Article

The campaign that Oommen Chandy was not allowed to meet was wrong - KC Joseph