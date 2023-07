cancel By വെബ് ഡെസ്ക് തിരുവനന്തപുരം: മുതലപ്പൊഴിയിൽ വള്ളം മറിഞ്ഞ് കാണാതായ ഒരാളുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. സുരേഷ് ഫെർണാണ്ടസിന്‍റെ മൃതദേഹമാണ് കണ്ടെത്തിയത്. മുതലപ്പൊഴിയിലെ പുലിമുട്ടിനിടയിൽ നിന്നാണ് മൃതദേഹം ലഭിച്ചത്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും പൊലീസും ചേർന്നാണ് പുലിമുട്ടിനിടയിൽ നിന്ന് മൃതദേഹം കരക്കെത്തിച്ചത്. ഇന്നലെ പുലർച്ചെയാണ് പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശി ആൻറണി ലോപ്പസിന്‍റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ‘പരലോകമാതാ’ എന്ന മത്സ്യബന്ധന വള്ളം അപകടത്തിൽപെട്ടത്. അപകടത്തിൽ പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശി കുഞ്ഞുമോൻ (40) മരിച്ചു. വള്ളം മറിഞ്ഞ് കാണാതായ പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശികളായ മാന്‍റസ്, ബിജു എന്നിവരെ കണ്ടെത്താനുണ്ട്. കാ​ണാ​താ​യവർക്കായി മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാവിലെ തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചി രുന്നു. കൂടാതെ, കോ​സ്റ്റ​ൽ പൊ​ലീ​സും കോ​സ്റ്റ​ൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്‍റും നേ​വി​യു​ടെ​ സ്കൂബ സംഘവും ​നടത്തുന്ന തിരച്ചിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. മത്സ്യബന്ധന വള്ളം മറിഞ്ഞ് ഒരാൾ മരിക്കുകയും മൂന്നുപേരെ കാണാതാകുകയും ചെയ്ത സംഭവം മുതലപ്പൊഴിയിൽ സംഘർഷത്തിന് വഴിവെച്ചത്. സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച മന്ത്രിമാരായ വി. ശിവൻകുട്ടി, ജി.ആർ. അനിൽ, ആന്റണി രാജു എന്നിവരെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ തടഞ്ഞതാണ് സംഘർഷാവസ്ഥക്ക് ഇടയാക്കിയത്. വികാരി ജനറൽ ഫാദർ യൂജിൻ പെരേരയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സംഘർഷമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമം നടന്നതെന്ന് മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടി തുറന്നടിച്ചു. എന്നാൽ, ഫാദർ യൂജിൻ പെരേര നിഷേധിച്ചു. ബോട്ടപകടം ഉണ്ടായ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനായി മന്ത്രിമാർ എത്തിയത്. പുലിമുട്ട് ആരംഭിക്കുന്ന സ്ഥലത്തുവെച്ച് മൂന്ന് മന്ത്രിമാർക്ക് നേരെയും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ പ്രതിഷേധമുണ്ടായി. കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ‘ഷോ വേണ്ടെ’ന്ന മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടിയുടെ പ്രതികരണം പ്രതിഷേധക്കാരെ ചൊടിപ്പിച്ചു. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും മന്ത്രിമാരും വാക്കേറ്റം രൂക്ഷമായതോടെ അപകട പ്രദേശത്തേക്ക് പോകാതെ മന്ത്രിമാർ മടങ്ങി. Show Full Article

News Summary -

The body of a man who went missing after his boat overturned was found in Muthalapozhi