കിണറ്റിൽ വീണ കരടിയെ മയക്കുവെടിവെച്ച് പുറത്തെത്തിച്ചു

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം വെള്ളനാട് കിണറ്റിൽ വീണ കരടിയെ മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം പുറത്തെത്തിച്ചു. മയക്കുവെടിവെച്ച ശേഷം പ്രത്യേക വലയിലാണ് കരടിയെ പുറത്തെടുത്തത്. വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടന്നത്. അതേസമയം, മയക്കുവെടിയേറ്റ കരടി മയങ്ങി വലയിൽ നിന്ന് വെള്ളത്തിലേക്ക് വീണത് ആശങ്കക്ക് വഴിവെച്ചു. ഒരു മണിക്കൂറോളം കരടി വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി കിടന്നു. തുടർന്ന് മോട്ടോർ കിണറ്റിലിറക്കി വെള്ളം വറ്റിച്ച് കരടിയെ പുറത്തെടുക്കാൻ ശ്രമം നടത്തി. തുടർന്ന് വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും അഗ്നിശമന ഉദ്യോഗസ്ഥരും കിണറ്റിൽ ഇറങ്ങിയാണ് കരടിയെ വീണ്ടും വലയിലാക്കി പുറത്തെത്തിച്ചത്. സഹായത്തിനായി വ്യോമസേന വിദഗ്ധരും എത്തിയിരുന്നു. ഡോ. ജേക്കബ് അലക്സാണ്ടറാണ് മയക്കുവെടി വെച്ചത്. ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് വെള്ളനാട് സ്വദേശി അരവിന്ദന്‍റെ വീട്ടിലെ കിണറ്റിൽ കരടിയെ കണ്ടത്. കോഴികളെ പിടിക്കാനെത്തിയ കരടി ആളുകളുടെ ശബ്ദം കേട്ട് ഭയന്ന് ഓടുന്നതിനിടെയാണ് കിണറ്റിൽ വീണത്. Show Full Article

The bear that fell into the well was drugged and brought out