തിരുവനന്തപുരം വെള്ളനാട് കിണറ്റിൽ കരടി വീണു; രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങി

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം വെള്ളനാട് കിണറ്റിൽ കരടി വീണു. വെള്ളനാട് സ്വദേശി അരവിന്ദന്‍റെ വീട്ടിലെ കിണറ്റിലാണ് കരടി വീണത്. ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് വീട്ടുകാർ കിണറ്റിൽ കരടിയെ കണ്ടത്. ആളുകളുടെ ശബ്ദം കേട്ട് ഭയന്ന് ഓടുന്നതിനിടെയാണ് കരടി കിണറ്റിൽ വീണത്. വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തി രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. അക്രമാസക്തമാകുന്ന സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് മയക്കുവെടി വെച്ച ശേഷം കരടിയെ പുറത്തെത്തിക്കാനാണ് തീരുമാനം. കരടിയെ ഉടൻ കിണറിന് പുറത്തെത്തിക്കുമെന്ന് വനം വകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

