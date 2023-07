ഓട്ടോ നടുറോഡിൽ നിർത്തിയിട്ടു; ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചത് അരമണിക്കുറിലേറെ, ഡ്രൈവർ മദ്യപിച്ചതായി നാട്ടുകാർ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ അ​ടി​മാ​ലി: ഓ​ട്ടോ ഡ്രൈ​വ​ർ വാ​ഹ​നം ന​ടു​റോ​ഡി​ൽ നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ട​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ അ​ര​മ​ണി​ക്കൂ​റി​ലേ​റെ ഗ​താ​ഗ​തം സ്തം​ഭി​ച്ചു. ബൈ​സ​ൺ​വാ​ലി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ പ​മ്പു​ഹൗ​സ് - ഉ​പ്പാ​ർ റോ​ഡി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലി​നാ​ണ്​ സം​ഭ​വം. പി​ന്നാ​ലെ​യും എ​തി​ർ​വ​ശ​ത്തു​നി​ന്നും വ​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ക​ട​ന്നു​പോ​കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​ല്ല. സ്കൂ​ൾ ബ​സു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​മാ​യി വ​ഴി​യി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി. ഓ​ട്ടോ ഡ്രൈ​വ​ർ മ​ദ്യ​പി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​യും വാ​ഹ​നം മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​തെ വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ ന​ടു​റോ​ഡി​ൽ നി​ർ​ത്തി​യി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും​ നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ഡ്രൈ​വ​റെ ഇ​റ​ക്കി വാ​ഹ​നം മാ​റ്റാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച നാ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്ക് നേ​രെ അ​ഭ​സ്യ​വ​ർ​ഷം ന​ട​ത്തി​യ​താ​യും ഇ​വ​ർ ആ​രോ​പി​ച്ചു. പി​ന്നീ​ട് നാ​ട്ടു​കാ​ർ ഡ്രൈ​വ​റെ ബ​ല​മാ​യി വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ടി​ച്ചി​റ​ക്കി മ​റ്റൊ​രു ഡ്രൈ​വ​റെ​ക്കൊ​ണ്ട് വാ​ഹ​നം വ​ശ​ത്തേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യ​തി​നു ശേ​ഷ​മാ​ണ്​​ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​ട​ന്നു​പോ​കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​ത്.

News Summary -

The auto was stopped in the middle of the road; The traffic was stuck for more than half an hour, the locals said that the driver was drunk