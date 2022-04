cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article മലപ്പുറം: കാവനൂരിൽ അഞ്ചു വയസുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ പ്രതി ശിഹാബുദ്ദീന് പത്ത് വർഷം തടവ്. തടവ് ശിക്ഷക്ക് പുറമെ പ്രതി 75,000 രൂപ പിഴയായി അടക്കണം.

മമഞ്ചേരി പോക്‌സോ കോടതിയാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. കുട്ടിയുടെ പുനരധിവാസത്തിന് രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കണമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. 2016 ഫെബ്രുവരിയിലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. കാവനൂരിൽ ക്വാർട്ടേഴ്‌സിൽ താമസിക്കുന്ന കുട്ടിയെ ശിഹാബുദ്ദീൻ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

News Summary -

The accused who raped a five-year-old girl was jailed for 10 years and fined Rs 75,000