പൊലീസ് ജീപ്പിൽനിന്ന് കടന്നുകളഞ്ഞ പ്രതിയെ കണ്ടെത്താനായില്ല

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ക​ടു​ത്തു​രു​ത്തി: പൊ​ലീ​സ് ജീ​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന്​ ക​ട​ന്നു​ക​ള​ഞ്ഞ മോ​ഷ​ണ​ക്കേ​സ് പ്ര​തി​ക്കാ​യി തി​ര​ച്ചി​ൽ തു​ട​രു​ന്നു. പി​റ​വം ചെ​റു​വേ​ലി​ക്കു​ടി​യി​ൽ ജി​തേ​ഷാ​ണ്​ (ജി​ത്തു -21) ക​ട​ന്നു​ക​ള​ഞ്ഞ​ത്. തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ ഹി​ൽ​പാ​ല​സ് പൊ​ലീ​സ്, കു​റ​വി​ല​ങ്ങാ​ട് പൊ​ലീ​സ്, പ്ര​ത്യേ​ക സ്ക്വാ​ഡ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വ്യാ​പ​ക തി​ര​ച്ചി​ൽ ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ല്ല. ബൈ​ക്ക് മോ​ഷ​ണ​ക്കേ​സി​ൽ തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ ഹി​ൽ​പാ​ല​സ് പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ എ​ടു​ത്ത ജി​തേ​ഷ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 8.45ന് ​കു​റ​വി​ല​ങ്ങാ​ട് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ ക​ള​ത്തൂ​ർ തു​മാ​ത്തു​പാ​റ​ക്കു സ​മീ​പ​ത്തു​വെ​ച്ചാ​ണ് പൊ​ലീ​സി​നെ വെ​ട്ടി​ച്ചു ക​ട​ന്ന​ത്. തൂ​മാ​ത്തു​പാ​റ ഭാ​ഗ​ത്തു വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ ക​ട​ന്നു​ക​ള​ഞ്ഞ ശേ​ഷം എം.​സി റോ​ഡി​ലെ​ത്തി പോ​യ​താ​കാ​മെ​ന്നു പൊ​ലീ​സ് ക​രു​തു​ന്നു. ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ​നി​ന്നു ക​ട​ന്നു​ക​ള​ഞ്ഞ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ജി​തേ​ഷി​നെ​തി​രെ കു​റ​വി​ല​ങ്ങാ​ട് പൊ​ലീ​സും കേ​സ് എ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

ബൈ​ക്ക് മോ​ഷ​ണ​ക്കേ​സി​ൽ പ​ങ്കു​ണ്ടെ​ന്നു സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന ക​ള​ത്തൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി നൈ​ജി​ലി​നെ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചെ​ത്തി​യ ഹി​ൽ​പാ​ല​സ് പൊ​ലീ​സ് ഇ​യാ​ളു​ടെ വീ​ടി​നു സ​മീ​പം വാ​ഹ​നം നി​ർ​ത്തി​യ ശേ​ഷം പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ സ​മ​യ​ത്താ​ണ് ജി​തേ​ഷ് വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ ചാ​ടി ഇ​രു​ട്ടി​ൽ ഓ​ടി​മ​റ​ഞ്ഞ​ത്. Show Full Article

The accused who had escaped from the police jeep could not be found