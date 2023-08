താനൂര്‍ കസ്റ്റഡി മരണം: സത്യം പുറത്തു വരണമെന്ന് കെ. സുധാകരന്‍

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് തിരുവനന്തപുരം: താനൂര്‍ കസ്റ്റഡി മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദുരൂഹ വാര്‍ത്തകള്‍ പുറത്തുവരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ജുഡീഷ്യല്‍ അന്വേഷണം നടത്തി സത്യാവസ്ഥ കണ്ടെത്തണമെന്ന് കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡന്റ് കെ. സുധാകരന്‍ എം.പി. പൊലീസുകാര്‍ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് വരുന്ന കേസില്‍ മറ്റൊരു പൊലീസ് ഏജന്‍സി അന്വേഷിച്ചാല്‍ സത്യം പുറത്തുവരില്ലെന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. അമിത ലഹരി ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ ഫലമായി അസ്വസ്ഥകള്‍ പ്രകടിപ്പിച്ച് കുഴഞ്ഞു വീണതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് താമിര്‍ ജിഫ്രി മരിച്ചതെന്നാണ് താനൂര്‍ പൊലീസ് ഭാഷ്യം. പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടം റിപ്പോട്ടില്‍ മര്‍ദനം ഏറ്റതായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ട്.

പൊലീസ് എഫ്‌.ഐ.ആറില്‍ പറയുന്ന സ്ഥലത്തോ സമയത്തോ അല്ല താമിറിനെ കസ്റ്റയിലെടുത്തതെന്നാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ആരോപണം. എഫ്.ഐ.ആര്‍ കെട്ടുകഥയാണെന്ന് താമിറിനോടൊപ്പം പിടിയിലായ ശേഷം വിട്ടയക്കപ്പെട്ട യുവാവ് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്​ എസ്‌.ഐ അടക്കം എട്ടു പേരെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്​തെങ്കിലും അത് ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാനുള്ള നടപടി മാത്രമാണെന്നും സുധാകരന്‍ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. Show Full Article

Tanur custodial death: K. Sudhakaran wants the truth to come out