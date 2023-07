പി.വി.അൻവറിനെതിരായ മിച്ചഭൂമി കേസ്: ഭൂമി തിരിച്ചുപിടിക്കൽ മൂന്ന് മാസത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കും

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കൊച്ചി: പി.വി.അൻവർ എം.എൽ.എക്കും കുടുംബത്തിനുമെതിരെയുള്ള മിച്ചഭൂമി കേസിൽ മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് കണ്ണൂർ സോണൽ ലാൻഡ് ബോർഡ് ചെയർമാൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ. കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കാൻ വൈകിയതിൽ സോണല്‍ ലാൻഡ് ബോര്‍ഡ് ചെയര്‍മാനും താമരശേരി താലൂക്ക് ലാൻഡ് ബോര്‍ഡ് സ്‌പെഷല്‍ ഡപ്യൂട്ടി തഹസില്‍ദാരും മാപ്പപേക്ഷയും സമർപ്പിച്ചു. സത്യവാങ്മൂലം രേഖപ്പെടുത്തിയ കോടതി കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത് ഒക്ടോബർ 18ലേക്ക് മാറ്റി.

മിച്ചഭൂമി കൈവശം വെച്ചെന്ന പരാതിയിൽ നടപടികൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ 2021ലും 2022ലും ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നെങ്കിലും നടപ്പായിരുന്നില്ല. പി.വി അൻവർ എം.എൽ.എയും കുടുംബവും അധികമായി കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂമി തിരിച്ചുപിടിക്കാനാണ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നത്. തുടർന്നാണ് കോടതിയലക്ഷ്യ ഹരജി നൽകിയത്. കോടതിയലക്ഷ്യ ഹരജി ജസ്റ്റിസ് രാജ വിജയരാഘവന്റെ ബെഞ്ചാണ് പരിഗണിച്ചത്.

surplus land case against PV Anwar: The process will be completed within three months