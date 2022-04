cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article തൃശൂർ: വിഷുകൈനീട്ട വിതരണ വിവാദത്തിൽ സുരേഷ്​​ ഗോപിക്കും ബി.ജെ.പിക്കുമെതിരെ വിമർശനം ശക്തമാക്കി സി.പി.എം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമാണ് സുരേഷ്ഗോപിയും ബി.ജെ.പിയും നടത്തുന്നതെന്നും അതിന്‍റെ ഉദ്ഘാടനമാണ് വിഷുക്കൈനീട്ട വിതരണമെന്നും സി.പി.എം പോളിറ്റ്ബ്യൂറോ അംഗവും ഇടതുമുന്നണി കൺവീനറുമായ എ. വിജയരാഘവൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട്​ പറഞ്ഞു. സുരേഷ് ഗോപിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ തന്ത്രമാണ് വിഷുക്കൈനീട്ടം പരിപാടി. ക്ഷേത്രങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങൾക്കായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണ്​. കൈനീട്ടം വാങ്ങുന്നവർ കാല് പിടിക്കുന്നത് കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്തതാണ്. എന്തിനെയും ഹിന്ദുത്വത്തിന്‍റെ പേരിലാണ് ബി.ജെ.പി ന്യായീകരിക്കുന്നത്. കുഴല്‍പണത്തെയും ന്യായീകരിച്ചതും ഹിന്ദുത്വത്തിന്‍റെ പേരിലാണ്​. ബി.ജെ.പിയുടെ ഉത്തരേന്ത്യന്‍ ശൈലി കേരളത്തിലും കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടന്നത്​.

സുരേഷ്ഗോപി ബി.ജെ.പി നേതാവും പാർലമെന്‍റ്​ അംഗവുമാണ്. പാർലമെന്‍റിലും ബി.ജെ.പിയുടെ താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാട് അദ്ദേഹം എടുത്തത്​. ബി.ജെ.പിക്കാർ പല തരത്തിലും പ്രചാരണം നടത്താറുണ്ട്​. എന്നാൽ അതുപോലെയല്ല സുരേഷ്ഗോപി ചെയ്തത്. ഇത് തിരക്കഥയാണ്. കഥാപാത്രമായി തിരക്കഥക്കനുസരിച്ച് അഭിനയിക്കുകയാണ് സുരേഷ്ഗോപി. ആചാരത്തെ കൂട്ടിയിണക്കേണ്ടതില്ല. ജനവിരുദ്ധ പ്രവൃത്തികളെ എതിർക്കുമ്പോൾ ഹിന്ദുവിരുദ്ധതയും ആചാരവുമെന്ന്​ പറഞ്ഞ് വരികയാണ് ബി.ജെ.പിയെന്നും വിജയരാഘവൻ ആരോപിച്ചു.

Suresh Gopi's Vishukaineettam is the inauguration of the election campaign. Vijayaraghavan