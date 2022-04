cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article തിരുവനന്തപുരം: സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നില്‍ പെട്രോളൊഴിച്ച് ആത്മഹത്യാശ്രമം നടത്തിയ മൂന്ന് പേർ കസ്റ്റഡിയിൽ. വയനാട് സുല്‍ത്താന്‍ബത്തേരി സ്വദേശികളായ മൂന്ന് യുവാക്കളാണ് ദേഹത്ത് പെട്രോളൊഴിച്ച് ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി മുഴക്കിയത്.

ഉടൻ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ഇവരുടെ ദേഹത്തേക്ക് വെള്ളമൊഴിക്കുകയായിരുന്നു. തങ്ങൾക്ക് വധഭീഷണിയുണ്ടെന്നും പൊലീസ് സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് യുവാക്കൾ ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി മുഴക്കിയത്.

Show Full Article

News Summary -

Suicide threat by pouring petrol in front of the Secretariat; 3 in custody