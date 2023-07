വനമേഖലയിൽ വാഹനങ്ങൾക്ക്​ കർശന നിയന്ത്രണം വരുന്നു; പിഴ അഞ്ചിരട്ടിയാക്കും

cancel By എ. ​സ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​ൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: നി​രോ​ധി​ത വ​ന​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ അ​തി​ക്ര​മി​ച്ചു​ക​യ​റു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള പി​ഴ​ത്തു​ക അ​ഞ്ചി​ര​ട്ടി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശി​പാ​ർ​ശ. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച നി​യ​മ​ഭേ​ദ​ഗ​തി ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ ചേ​രു​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക്ക്​ വ​രും. കേ​ര​ള ഫോ​റ​സ്റ്റ് ആ​ക്ടി​ല്‍ ഭേ​ദ​ഗ​തി വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ക​ര​ട്​ ശി​പാ​ര്‍ശ വ​നം​വ​കു​പ്പ് നി​യ​മ​വ​കു​പ്പി​ന്​ കൈ​മാ​റി. നി​ല​വി​ല്‍ വ​ന​ത്തി​ലും വ​ന്യ​ജീ​വി സ​ങ്കേ​ത​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ 1000 മു​ത​ല്‍ 5,000 രൂ​പ​വ​രെ പി​ഴ​യും ഒ​രു​വ​ര്‍ഷം മു​ത​ല്‍ അ​ഞ്ച്​ വ​ര്‍ഷം​വ​രെ ത​ട​വു​മാ​ണ്​ ശി​ക്ഷ. ഇ​തി​ല്‍ പി​ഴ​ത്തു​ക അ​ഞ്ചി​ര​ട്ടി​യാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ ശി​പാ​ര്‍ശ. അ​താ​യ​ത്​ പി​ഴ 25,000 വ​രെ​യാ​കും. എ​ന്നാ​ല്‍, ത​ട​വു​ശി​ക്ഷ ഒ​ന്നു​മു​ത​ല്‍ അ​ഞ്ചു​വ​ര്‍ഷം വ​രെ തു​ട​രും. പ്ലാ​സ്റ്റി​ക്, ഇ​റ​ച്ചി- മ​ത്സ്യ​മാ​ലി​ന്യം അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ ത​ള്ളു​ന്ന​തി​നാ​ണ്​ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​തി​ക്ര​മി​ച്ചു​ക​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ എ​ല്ലാ വ​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ലും ഇ​താ​ണ്​ അ​വ​സ്ഥ. വ​യ​നാ​ട് വ​ന്യ​ജീ​വി സ​ങ്കേ​ത​ത്തി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന കോ​ഴി​ക്കോ​ട്- കൊ​ല്ലേ​ഗ​ല്‍ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യു​ടെ ഇ​രു​ഭാ​ഗ​ത്തും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തി മാ​ലി​ന്യം നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്​ പ​തി​വാ​ണ്. അ​തി​ര​പ്പി​ള്ളി വ​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ സാ​നി​റ്റ​റി നാ​പ്കി​നു​ക​ള്‍ അ​ട​ക്കം ത​ള്ളു​ന്നു. തീ​ര്‍ഥാ​ട​ന​കാ​ല​ത്ത് ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലും പ​മ്പാ​ന​ദി​യി​ലു​മാ​യി 500 ട​ണ്‍ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ളി​യ​താ​യി നി​യ​മ​സ​ഭ പ​രി​സ്ഥി​തി സ​മി​തി​യു​ടെ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടി​ലു​ണ്ട്. മാ​ലി​ന്യ​നി​ക്ഷേ​പം ത​ട​യു​ന്ന​തി​ന്​ അ​ധി​കാ​രം അ​ത​ത്​ ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ്. വ​ന്യ​ജീ​വി സ​​ങ്കേ​ത​ങ്ങ​ളി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ കൊ​ണ്ടു​ത​ള്ളു​ന്ന മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​​​ ത​ദ്ദേ​ശ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ത്യേ​കം ന​ട​പ​ടി​യും സ്വീ​ക​രി​ക്കും. നി​രോ​ധി​ത വ​ന​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​ണെ​ങ്കി​ൽ അ​തി​ന്​ വ​നം​വ​കു​പ്പ്​ ത​ന്നെ​യാ​വും വേ​റെ പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​ക. 1961 ലെ ​കേ​ര​ള ഫോ​റ​സ്റ്റ് ആ​ക്ടി​ല്‍ 1993ലാ​ണ്​ ഭേ​ദ​ഗ​തി വ​രു​ത്തി ശി​ക്ഷാ​ത്തു​ക 1000 മു​ത​ല്‍ 5,000 രൂ​പ വ​രെ​യാ​ക്കി​യ​ത്. Show Full Article

Strict control of vehicles in forest area; The fine will be increased five times