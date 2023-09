തെരുവുനായ്​ കുത്തിവെപ്പ്: രണ്ടാംഘട്ടവും മെല്ലെപ്പോക്കിൽ

cancel camera_alt Representational Image By എ. ​സ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​ൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട തെ​രു​വു​നാ​യ വാ​ക്സി​നേ​ഷ​ൻ യ​ജ്ഞ​വും മെ​ല്ലെ​​പ്പോ​ക്കി​ൽ. സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന്​ ആ​രം​ഭി​ച്ച ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട കാ​മ്പ​യി​ൻ 10 ദി​വ​സം പി​ന്നി​ടു​മ്പോ​ൾ ​ആ​കെ 79 തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ൾ​ക്കു​ മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ കു​ത്തി​വെ​പ്പ്​ ന​ൽ​കാ​നാ​യ​ത്. 67 വ​ള​ർ​ത്തു​നാ​യ്ക്ക​ൾ​ക്കും വാ​ക്സി​ൻ ന​ൽ​കി. ത​ദ്ദേ​ശ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ഫ​ണ്ട്​ നീ​ക്കി​വെ​ക്കാ​ത്ത​താ​ണ്​ പ്ര​ധാ​ന പ്ര​തി​സ​ന്ധി. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷ​വും സെ​പ്​​റ്റം​ബ​റി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ഒ​രു​മാ​സ കാ​മ്പ​യി​നും ഫ​ണ്ടി​ന്‍റെ അ​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​യി​ല്ല. അ​ന്ന്​ വെ​റും 32,000 തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ൾ​ക്ക്​ മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ കു​ത്തി​വെ​പ്പ്​ ന​ൽ​കാ​നാ​യ​ത്. ഇ​പ്പോ​ൾ പ​ദ്ധ​തി മു​ന്നോ​ട്ട്​ പോ​കു​ന്ന​ത്​ മൃ​ഗ​സം​ര​ക്ഷ​ണ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ തു​ക വി​നി​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ്.​ 212 ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ കു​റ​ച്ചെ​ങ്കി​ലും തു​ക വ​ക​യി​രു​ത്തി​യ​ത്. തെ​രു​വു​നാ​യ്​ ശ​ല്യം അ​തി​രൂ​ക്ഷ​മാ​യ ക​ണ്ണൂ​ർ, പാ​ല​ക്കാ​ട്​ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ഒ​രു ത​ദ്ദേ​ശ​സ്ഥാ​പ​നം പോ​ലും തു​ക നീ​ക്കി വെ​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ കൊ​ല്ലം ഒ​ഴി​കെ മ​റ്റൊ​രി​ട​ത്തും തെ​രു​വു​നാ​യ്​ വാ​ക്സി​നേ​ഷ​ന്​ ഫ​ണ്ടി​ല്ല.​ ആ​ല​പ്പു​ഴ, തൃ​ശൂ​ർ, മ​ല​പ്പു​റം, വ​യ​നാ​ട്, കാ​സ​ർ​കോ​ട്​​ ജി​ല്ല​യി​ൽ ഏ​ഴ്​ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ളും തു​ക നീ​ക്കി​വെ​ച്ച​പ്പോ​ൾ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, കൊ​ല്ലം, പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, കോ​ട്ട​യം, എ​റ​ണാ​കു​ളം, പാ​ല​ക്കാ​ട്, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ഒ​രു മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യും പ​ണം അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ല്ല. ബ്ലോ​ക്ക്​ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ കാ​സ​ർ​കോ​ട്​​ ഒ​രു ​ബ്ലോ​ക്ക്​ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ മാ​​ത്ര​മാ​ണ്​ ഫ​ണ്ട്​ നീ​ക്കി​വെ​ച്ച​ത്. അ​തേ​മ​സ​യം, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല​യി​ൽ 56 ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ തു​ക നീ​ക്കി​വെ​ച്ചു. പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട 27, ആ​ല​പ്പു​ഴ 16, കോ​ട്ട​യം 27, ഇ​ടു​ക്കി മൂ​ന്ന്, എ​റ​ണാ​കു​ളം 10, തൃ​ശൂ​ർ 31, മ​ല​പ്പു​റം 22, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​ ര​ണ്ട്​ അ​ങ്ങ​നെ 194 ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ തു​ക നീ​ക്കി​വെ​ച്ചു. എ​ങ്കി​ലും ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വാ​ക്സി​നേ​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്​ തു​ക ഇ​ല്ലാ​ത്ത​താ​ണ്​ വൈ​കാ​ൻ കാ​ര​ണം. മൃ​ഗ​സം​ര​ക്ഷ​ണ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച വാ​ക്സി​നേ​ഷ​ൻ യ​ജ്ഞം ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല​യി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ കു​റ​ച്ചെ ങ്കി​ലും മു​ന്നോ​ട്ട്​ പോ​കു​ന്ന​ത്. Show Full Article

Stray Dog Vaccination: The second phase is also in progress