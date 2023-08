cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ത​ല​ശ്ശേ​രി: ത​ല​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ ട്രെ​യി​നി​ന് ക​ല്ലേ​റ് ന​ട​ത്തി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. മം​ഗ​ലാ​പു​രം - തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ഏ​റ​നാ​ട് എ​ക്സ്പ്ര​സി​ന് നേ​രെ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 10.20ഓ​ടെ​യാ​ണ് ക​ല്ലേ​റ് ന​ട​ന്ന​ത്. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ചേ​ള​ന്നൂ​ർ പാ​ല​ത്ത് സ്വ​ദേ​ശി മു​ട്ടേ​രി ഹൗ​സി​ൽ സാ​ദി​ഖ​ലി (30), മാ​ഹി അ​ഴി​യൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി അ​ലീ​ഘ​റി​ൽ മൊ​യ്തു (53) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. ട്രെ​യി​നി​ൽ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​രാ​ണി​വ​ർ. ട്രെ​യി​ൻ പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മി​ൽ എ​ത്തി​യ സ​മ​യം ഇരുവരും ത​മ്മി​ൽ വാ​ക്കേ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​വു​ക​യും തു​ട​ർ​ന്ന് ക​ല്ലേ​റ് ന​ട​ത്തു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. ട്രെ​യി​നി​ന് നേ​രെ​യാ​ണ് ക​ല്ല് പ​തി​ച്ച​ത്. യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​താ​യി വി​വ​ര​മി​ല്ല. ട്രെ​യി​ൻ വ​ട​ക​ര​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ആ​ർ.​പി.​എ​ഫ് സം​ഘം ഇ​രു​വ​രെ​യും അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ആ​ർ.​പി.​എ​ഫ് കേ​സെ​ടു​ത്ത ശേ​ഷം ഇ​വ​രെ ജാ​മ്യ​ത്തി​ൽ വി​ട്ട​യ​ച്ചു.

Stone pelting on train in Thalassery; Two people are under arrest