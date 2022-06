എസ്.എസ്.എൽ.സി ഫലം ബുധനാഴ്ച മൂന്നിന്; പ്ലസ് ടു ഫലം 21ന്

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article തിരുവനന്തപുരം: എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷ ഫലം ബുധനാഴ്ച വൈകീട്ട് മൂന്നിന് പ്രഖ്യാപിക്കും. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി ഫലപ്രഖ്യാപനം നടത്തും. പിന്നാലെ, പരീക്ഷാഭവന്‍റേത് (http://keralapareekshabhavan.in) ഉൾപ്പെടെ വെബ്സൈറ്റുകളിലൂടെ ഫലം അറിയാനാകും. രണ്ടാം വർഷ ഹയർ സെക്കൻഡറി/വി.എച്ച്.എസ്.ഇ പരീക്ഷ ഫലം ഈ മാസം 21ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനത്തിനുള്ള ഏകജാലക ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സംവിധാനം ജൂലൈ ആദ്യമായിരിക്കും പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുക. സി.ബി.എസ്.ഇ, ഐ.സി.എസ്.ഇ പത്താം ക്ലാസ് ഫലം പിന്നീട് വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവർക്കു കൂടി അപേക്ഷിക്കാൻ സൗകര്യമൊരുക്കാനാണിത്. Show Full Article

SSLC result tomorrow at 3 p.m; Plus two results on the 21st