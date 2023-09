ആദിവാസി യുവതിക്ക് അടിമവേല; ശിവക്ക് എന്തു സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയണമെന്ന് ബന്ധുക്കൾ

cancel By അനുശ്രീ Whatsapp

link കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ വീട്ടിൽ 33 വ​ർ​ഷ​മാ​യി അ​ടി​മ​വേ​ല ചെ​യ്യു​ന്ന അ​ട്ട​പ്പാ​ടി സ്വ​ദേ​ശി​നി ശി​വ​യു​ടെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടെ​ത്തി ജില്ല ട്രൈ​ബ​ൽ ഡ​വ​ല​പ്മെ​ന്‍റ് ഓ​ഫി​സ​റെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. ശിവയെ അ​ടി​മ​വേ​ല ചെ​യ്യി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് കാ​ണി​ച്ച് പി​താ​വ് പ​ള​നി​സ്വാ​മി ഹേ​ബി​യ​സ് കോ​ർ​പ​സ് ഹ​ര​ജി ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കാ​ൻ ട്രൈ​ബ​ൽ ഓ​ഫി​സ​റോ​ടും പൊ​ലീ​സി​നോ​ടും ഹൈ​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. പ​​ന്നി​​യ​​ങ്ക​​ര ഗീ​​താലയത്തിൽ പ​​രേ​​ത​​നാ​​യ പി.​​കെ. ഗി​​രീ​​ഷി​​ന്റെ വീ​​ട്ടി​​ൽ താ​മ​സി​ച്ച് ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ് യു​വ​തി. ശി​വ​യെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​നോ ടെ​ലി​ഫോ​ണി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​നോ ക​ഴി​യാ​ത്ത​തി​ന്‍റെ വി​ഷ​മം പി​താ​വും സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. മ​ക​ൾ വ​രു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ത​ന്‍റെ​യൊ​പ്പം താ​മ​സി​ക്കാ​മെ​ന്നും ഒ​രേ​ക്ക​റോ​ളം ഭൂ​മി ശി​വ​യു​ടെ പേ​രി​ൽ ന​ൽ​കാ​ൻ ത​യാ​റാ​ണെ​ന്നും പി​താ​വ് പ​ള​നി​സ്വാ​മി ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. മാ​താ​വി​നോ​ടും ര​ണ്ടാ​ന​ച്ഛ​നോ​ടും ഒ​പ്പ​മാ​ണ് ശി​വ ജീ​വി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. അ​ട്ട​പ്പാ​ടി​യി​ൽ ത​ന്നെ താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന താ​ൻ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​റി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ വൈ​കി. അ​റി​ഞ്ഞ​തി​നു ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഹേ​ബി​യ​സ് കോ​ർ​പ​സ് ഹ​ര​ജി ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്ത​തെ​ന്നും പ​ള​നി​സ്വാ​മി പ​റ​ഞ്ഞു. അടിമവേലയെക്കുറിച്ച് ‘മാധ്യമം’ വാർത്ത നൽകിയതിന് പിന്നാലെ ശി​​വ​യെ അ​​ടി​​മ​​വേ​​ല​​യി​​ൽ​​നി​​ന്ന് മോ​​ചി​​പ്പി​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്നും 8.86 ല​​ക്ഷം രൂപ വേ​ത​നം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും 2019ൽ ​ജില്ല ക​ല​ക്ട​ർ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് എ​ന്താ​ണ് സം​ഭ​വി​ച്ച​തെ​ന്ന് കു​ടു​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​റി​യി​ല്ല. ശി​വ​ക്ക് സ്വ​ന്ത​മാ​യി മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​നാ​യി ലാ​ൻ​ഡ് ഫോ​ൺ ന​മ്പ​റാ​ണ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന​ത്. വീ​ട്ടു​കാ​ർ അ​ടു​ത്തു​ത​ന്നെ​യു​ണ്ടാ​കാ​റു​ള്ള​തി​നാ​ൽ ശി​വ​ക്ക് സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യി സം​സാ​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​റി​ല്ല. ശി​വ​യെ കാ​ണാ​നാ​യി അ​മ്മാ​വ​നും അ​മ്മാ​യി​യും പ​ന്നി​യ​ങ്ക​ര​യി​ലെ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​യ​പ്പോ​ൾ പ​ട്ടി​യെ തു​റ​ന്നു​വി​ടു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ടാ​യെ​ന്ന് പ​രാ​തി പ​റ​ഞ്ഞ​താ​യി സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക അ​മ്മി​ണി വ​യ​നാ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. പി​ന്നീ​ട് ആ​രും അ​വി​ടേ​ക്ക് പോ​യി​ട്ടി​ല്ല. ഫോ​ണി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​നോ നേ​രി​ട്ട് കാ​ണാ​നോ ക​ഴി​യാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്. രാ​ഷ്ട്രീ​യ​സ്വാ​ധീ​നം ഉ​ള്ള​വ​രാ​യ​തി​നാ​ൽ ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ​ക്ക് പേ​ടി​യു​ണ്ട്. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഹേ​ബി​യ​സ് കോ​ർ​പ​സ് ഹ​ര​ജി ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്ത​തെ​ന്ന് ശി​വ​യു​ടെ സ​ഹോ​ദ​രി മ​സാ​നി പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ മു​രു​ക​നും ര​ണ്ടാ​ന​ച്ഛ​ൻ രാ​മ​നും ഇ​വ​രോ​ടൊ​പ്പം ട്രൈ​ബ​ൽ ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്‍റ് ഓ​ഫി​സ​റെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​ൻ എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ക​ല​ക്ട​റു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് ഒ​മ്പ​തു ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം രൂ​പ ശി​വ​യു​ടെ​യും ഗി​രീ​ഷി​ന്‍റെ ഭാ​ര്യ ഗീ​ത​യു​ടെ​യും പേ​രി​ൽ ജോ​യ​ന്‍റ് അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ ഇ​ടാ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു വീ​ട്ടു​ട​മ അ​റി​യി​ച്ച​ത്. ശി​വ​യു​ടെ പേ​രി​ൽ ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡ്, തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ കാ​ർ​ഡ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ അ​ക്കൗ​ണ്ട് തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത് പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. പോ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സി​ൽ ശി​വ​യു​ടെ പേ​രി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ന്‍റെ പാ​സ്ബു​ക്ക് ക​ണ്ടി​രു​ന്ന​താ​യും 400 രൂ​പ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​മ്മി​ണി വ​യ​നാ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. ശി​വ​ക്ക് എ​ന്തു​സം​ഭ​വി​ച്ചു​വെ​ന്ന​റി​യാ​തെ ഇ​ത്ത​വ​ണ പി​ൻ​മാ​റി​ല്ലെ​ന്ന ഉ​റ​ച്ച നി​ല​പാ​ടി​ലാ​ണ് ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ. മാ​താ​വി​ന്‍റെ​യും ര​ണ്ടാ​ന​ച്ഛ​ന്‍റെ​യും കൂ​​ടെ താ​​മ​​സി​​ക്കു​​​മ്പോ​​ഴാ​​യി​​രു​​ന്നു പ്രാ​ദേ​ശി​ക നേ​താ​വ് വ​ഴി ശി​​വ​ 11ാം വ​യ​സ്സി​ൽ പ​ന്നി​യ​ങ്ക​ര​യി​ൽ ജോ​ലി​ക്കെ​ത്തി​യ​ത്. സി.​പി.​എം അ​നു​കൂ​ല വ്യാ​​പാ​​രി വ്യ​​വ​​സാ​​യി സ​​മി​​തി​​യു​​ടെ നേ​​താ​​വാ​​യി​​രു​ന്നു വീ​ട്ടു​ട​മ. Show Full Article

Slave labor for tribal girl; Relatives want to know what happened to Shiva