ആറുമാസം; സനാഥത്വത്തിലേക്ക്​ 50 കുരുന്നുകൾ

link തി​​രു​​വ​​ന​​ന്ത​​പു​​രം: സം​​സ്ഥാ​​ന ശി​​ശു​​ക്ഷേ​​മ സ​​മി​​തി​​യു​​ടെ ദ​​ത്തെ​​ടു​​ക്ക​​ൽ കേ​​ന്ദ്ര​​ത്തി​​ലെ പോ​​റ്റ​​മ്മ​​മാ​​രു​​ടെ സ്​​​നേ​​ഹ​​ത്ത​​ലി​​ൽ​​നി​​ന്ന്‌ ആ​​റ് മാ​​സ​​ത്തി​​നി​​ടെ അ​​ച്ഛ​​ന​​മ്മ​​മാ​​രെ സ്വ​​ന്ത​​മാ​​ക്കി​​യ​​ത്‌ 50 കു​​രു​​ന്നു​​ക​​ൾ. ഇ​​തി​​ൽ 10 കു​​ട്ടി​​ക​​ൾ വി​​ദേ​​ശ രാ​​ജ്യ​​ങ്ങ​​ളി​​ലേ​​ക്കാ​​ണ്‌ പോ​​യ​​ത്. ​ഇ​​താ​​ക​​ട്ടെ സ​​ർ​​വ​​കാ​​ല റെ​​ക്കോ​​ഡും. അ​​മ്പ​​താ​​മ​​ത്തെ കു​​ട്ടി ന​​വം​​ബ​​ർ 18 നാ​​ണ്​ മ​​ല​​പ്പു​​റം ദ​​ത്തെ​​ടു​​ക്ക​​ൽ കേ​​ന്ദ്ര​​ത്തി​​ൽ​​നി​​ന്ന് ത​​മി​​ഴ്നാ​​ട്ടി​​ലെ ര​​ക്ഷാ​​ക​​ർ​​ത്താ​​ക്ക​​ൾ​​ക്കൊ​​പ്പം കൈ​​പി​​ടി​​ച്ചി​​റ​​ങ്ങി​​യ​​ത്.

ഇ​​താ​​ദ്യ​​മാ​​യാ​​ണ് ഒ​​രു വ​​ർ​​ഷം പൂ​​ർ​​ത്തി​​യാ​​കും മു​​മ്പ്​ ഇ​​ത്ര​​യ​​ധി​​കം കു​​ട്ടി​​ക​​ളെ സ​​നാ​​ഥ​​ത്വ​​ത്തി​​ന്റെ ലോ​​ക​​ത്തി​​ലേ​​ക്ക് കൈ​​പി​​ടി​​ച്ച് ഉ​​യ​​ർ​​ത്തി​​യ​​തെ​​ന്ന് സം​​സ്ഥാ​​ന ശി​​ശു​​ക്ഷേ​​മ സ​​മി​​തി ജ​​ന​​റ​​ൽ സെ​​ക്ര​​ട്ട​​റി ജി.​​എ​​ൽ. അ​​രു​​ൺ ഗോ​​പി പ​​റ​​ഞ്ഞു. മാ​​ർ​​ച്ച് മു​​ത​​ൽ ന​​വം​​ബ​​ർ മാ​​സം വ​​രെ​​യു​​ള്ള കാ​​ല​​യ​​ള​​വി​​ലാ​​ണ് ഇ​​ത്ര​​യ​​ധി​​കം കു​​ട്ടി​​ക​​ളെ ദ​​ത്തു​​ന​​ൽ​​കി​​യ​​തെ​​ന്നും അ​​​ദ്ദേ​​ഹം കൂ​​ട്ടി​​ച്ചേ​​ർ​​ത്തു. ആ​​കെ ആ​​റ് ആ​​ൺ​​കു​​ട്ടി​​ക​​ളും നാ​​ല് പെ​​ൺ​​കു​​ട്ടി​​ക​​ളു​​മാ​​ണ് ക​​ട​​ൽ ക​​ട​​ന്ന​​ത്. നാ​​ല്​ ​​പേ​​ർ ഇ​​റ്റ​​ലി​​യി​​ലേ​​ക്കാ​​ണ്. സ്​​​പെ​​യി​​ൻ-​​ര​​ണ്ട്, യു.​​എ.​​ഇ-​​ര​​ണ്ട്, അ​​മേ​​രി​​ക്ക-​​ഒ​​ന്ന്, ഡെ​​ൻ​​മാ​​ർ​​ക്ക്-​​ഒ​​ന്ന്​ എ​​ന്നി​​ങ്ങ​​നെ​​യാ​​ണ്​ ​മ​​റ്റ്​ കു​​ഞ്ഞു​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ദ​​ത്തു​​ന​​ൽ​​ക​​ൽ. കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ൽ 24 പേ​​രും മ​​റ്റ് സം​​സ്ഥാ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​​ലേ​​ക്ക്​ 16 പേ​​രു​​മാ​​ണ്​ ര​​ക്ഷാ​​ക​​ർ​​ത്താ​​ക്ക​​ളു​​ടെ ത​​ണ​​ലി​​ലാ​​യ​​ത്. ത​​മി​​ഴ്നാ​​ട് - 10, ആ​​ന്ധ്രാ​​പ്ര​​ദേ​​ശ് -1, ക​​ർ​​ണാ​​ട​​ക -3, മ​​ഹാ​​രാ​​ഷ്ട്ര -1, ഗോ​​വ -1 എ​​ന്നി​​ങ്ങ​​നെ 16 പേ​​രു​​ടെ സം​​സ്ഥാ​​നം തി​​രി​​ച്ചു​​ള്ള ക​​ണ​​ക്ക്. ആ​​കെ ദ​​ത്ത് ന​​ൽ​​കി​​യ കു​​ട്ടി​​ക​​ളി​​ൽ 23 പേ​​ർ തി​​രു​​വ​​ന​​ന്ത​​പു​​രം ദ​​ത്തെ​​ടു​​ക്ക​​ൽ കേ​​ന്ദ്ര​​ത്തി​​ൽ​​നി​​ന്നാ​​ണ്. ദ​​ത്തെ​​ടു​​ക്ക​​ൽ ന​​ട​​പ​​ടി​​ക്ര​​മ​​ങ്ങ​​ൾ ഓ​​ൺ​​ലൈ​​നാ​​ക്കി​​യ​​തോ​​ടെ​​യാ​​ണ് വി​​ദേ​​ശ​​ത്തു​​നി​​ന്ന്​ കൂ​​ടു​​ത​​ൽ അ​​പേ​​ക്ഷ​​ക​​ൾ സ്വീ​​ക​​രി​​ച്ചു തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​ത്. Show Full Article

News Summary -

six months- 50 orphans going to home with their parents