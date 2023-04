മന്ത്രിയാകാത്തതിൽ നിരാശയില്ല -ശൈലജ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: വീ​ണ്ടും മ​ന്ത്രി​യാ​കാ​ത്ത​തി​ൽ നി​രാ​ശ​യി​ല്ലെ​ന്ന്​ മു​ൻ ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി കെ.​കെ. ശൈ​ല​ജ. ഒ​രു പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ മെം​ബ​ർ പോ​ലും ആ​കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത എ​ത്ര​യോ സ്ത്രീ​ക​ൾ ത​ന്‍റെ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലു​ണ്ട്. ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നാ​യി. അ​തി​ലെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ഫ​ല​മാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​റ്റ​ക്ക്​ താ​ൻ ഒ​ന്നും ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ല. ‘‘മൈ ​ലൈ​ഫ്​ ആ​സ്​ എ ​കോ​മ്രേ​ഡ്​’’ (സ​ഖാ​വ്​ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ എ​ന്‍റെ ജീ​വി​തം) എ​ന്ന ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്​ പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു കെ.​കെ ശൈ​ല​ജ. പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്‍റെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ശൈ​ല​ജ​യു​ടെ പ​രാ​മ​ർ​ശം. ശൈ​ല​ജ​​യി​ൽ പൂ​ർ​ണ​വി​ശ്വാ​സം അ​ർ​പ്പി​ച്ചാ​ണ്​ ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി​സ്ഥാ​നം ഏ​ൽ​പി​ച്ച​തെ​ന്ന്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. ആ ​വി​ശ്വാ​സം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ശൈ​ല​ജ കാ​ത്തു സൂ​ക്ഷി​ച്ചു. എ​ല്ലാ അ​ർ​ഥ​ത്തി​ലും പാ​ർ​ട്ടി സ​ഖാ​വ്​ ത​ന്നെ​യാ​ണ്​ ശൈ​ല​ജ​യെ​ന്നും പി​ണ​റാ​യി പ​റ​ഞ്ഞു. ര​ണ്ടാം പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​റി​ൽ ശൈ​ല​ജ​യെ മ​ന്ത്രി​യാ​ക്കാ​ത്ത​തും മ​ഗ്​​സാ​സെ പു​ര​സ്കാ​രം ല​ഭി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്ന്​ സി.​പി.​എം വി​ല​ക്കി​യ​തും ഏ​റെ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക്​ ഇ​ട​യാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. Show Full Article

Shailaja is not disappointed about not becoming a minister