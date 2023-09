cancel camera_alt Representational Image By മാധ്യമം ലേഖകൻ ക​ല്ല​മ്പ​ലം: കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ൽ സെ​പ്​​റ്റി​ക്​ മാ​ലി​ന്യം നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച​താ​യി ആ​ക്ഷേ​പം. മ​ണ​മ്പൂ​രി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം. മ​ണ​മ്പൂ​ർ ഹ​രി തം​ബു​രു​വി​ൽ ഹ​രി​പ്രി​യ​യു​ടെ കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ന് സ​മീ​പ​ത്താ​ണ്​ മാ​ലി​ന്യ നി​ക്ഷേ​പം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സ് എ​ത്തി സി.​സി ടി.​വി കാ​മ​റ​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. ടാ​ങ്ക​ർ ലോ​റി​യി​ൽ മാ​ലി​ന്യം കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന്​ നി​ക്ഷേ​പി​ച്ചു ക​ട​ന്ന​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഈ ​മാ​സം നാ​ലി​നും ഒ​മ്പ​തി​നും ഇ​വി​ടെ രാ​ത്രി 12ന് ​ടാ​ങ്ക​ർ ലോ​റി​യി​ൽ മാ​ലി​ന്യം​കൊ​ണ്ട് ഒ​ഴു​ക്കി​യ​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി. കു​ട്ടി ക​ർ​ഷ​ക​ക്കു​ള്ള ക​ർ​ഷ​ക തി​ല​കം അ​വാ​ർ​ഡ് നേ​ടി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​ണ് ഹ​രി​പ്രി​യ. ഹ​രി​പ്രി​യ​ക്ക് പു​ര​സ്കാ​രം നേ​ടി​ക്കൊ​ടു​ത്ത കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ലാ​ണ് മാ​ലി​ന്യം നി​റ​ഞ്ഞ​ത്. Show Full Article

News Summary -

Septic waste was deposited in the farm of the student who won the agriculture award