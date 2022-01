ഇടതുഭരണത്തിൽ അനുവദിച്ചതിൽ 69.39 ശതമാനവും സ്വാശ്രയ കോളജുകൾ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ​ർ​ക്കാ​റി​നും താ​ൽ​പ​ര്യം സ്വാ​ശ്ര​യ കോ​ള​ജു​ക​ളോ​ട്. ഒ​ന്നാം പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന 2016 മു​ത​ൽ 2021വ​രെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ പു​തു​താ​യി വ​ന്ന​ത്​ 49 കോ​ള​ജു​ക​ളാ​ണ്. ഇ​തി​ൽ 15 എ​ണ്ണം സ​ർ​ക്കാ​ർ/ എ​യ്​​ഡ​ഡ്​ മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​ണെ​ങ്കി​ൽ 34 എ​ണ്ണ​വും സ്വാ​ശ്ര​യ മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​ണ്. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​നു​വ​ദി​ച്ച കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ 69.39 ശ​ത​മാ​ന​വും സ്വാ​ശ്ര​യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ. 30.61 ശ​ത​മാ​നം കോ​ള​ജു​ക​ളാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ/ എ​യ്​​ഡ​ഡ്​ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. സേ​വ്​ യൂ​നി​വേ​ഴ്​​സി​റ്റി കാ​മ്പ​യി​ൻ ക​മ്മി​റ്റി വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ശേ​ഖ​രി​ച്ച ക​ണ​ക്കി​ലാ​ണ്​ ഇ​ക്കാ​ര്യം​ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്.

സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ​ഡ്​ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ 75.57 ശ​ത​മാ​ന​വും സ്വാ​ശ്ര​യ മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​ണ്. കേ​ര​ള, കാ​ലി​ക്ക​റ്റ്​, എം.​ജി, ക​ണ്ണൂ​ർ, കു​സാ​റ്റ്​, സാ​​ങ്കേ​തി​ക (കെ.​ടി.​യു) സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ൾ​ക്ക്​ കീ​ഴി​ലാ​യി ആ​കെ 1097 കോ​ള​ജു​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്​. ഇ​തി​ൽ 829 എ​ണ്ണ​വും സ്വാ​ശ്ര​യ മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​ണ്. 268 കോ​ള​ജു​ക​ളാ​ണ് (24.43ശ​ത​മാ​നം)​ സ​ർ​ക്കാ​ർ, എ​യ്​​ഡ​ഡ്​ മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള​ത്. ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ സ്വാ​ശ്ര​യ കോ​ള​ജു​ക​ളു​ള്ള​ത്​ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ്​ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക്ക്​ കീ​ഴി​ലാ​ണ്. ഇ​വി​ടെ 365 കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ 273 എ​ണ്ണ​വും (74.79 ശ​ത​മാ​നം) സ്വാ​ശ്ര​യ മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​ണ്. 92 സ​ർ​ക്കാ​ർ, എ​യ്​​ഡ​ഡ്​ കോ​ള​ജു​ക​ളാ​ണ് (25.21ശ​ത​മാ​നം)​ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ്​ പ​രി​ധി​യി​ലു​ള്ള​ത്. എം.​ജി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ ആ​കെ 259 കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ 190 എ​ണ്ണ​വും (73.36 ശ​ത​മാ​നം) സ്വാ​ശ്ര​യ മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​ണ്. 69 കോ​ള​ജു​ക​ൾ സ​ർ​ക്കാ​ർ, എ​യ്​​ഡ​ഡ്​ (26.64 ശ​ത​മാ​നം) മേ​ഖ​ല​യി​ലും. ​കേ​ര​ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക്ക്​ കീ​ഴി​ലെ 187 കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ 120 എ​ണ്ണം (64.17ശ​ത​മാ​നം) സ്വാ​ശ്ര​യ മേ​ഖ​ല​യി​ലും 67 എ​ണ്ണം (35.83 ശ​ത​മാ​നം) സ​ർ​ക്കാ​ർ, എ​യ്​​ഡ​ഡ്​ മേ​ഖ​ല​യി​ലും. ക​ണ്ണൂ​ർ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ 100 അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ​ഡ്​ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ 74 എ​ണ്ണം സ്വാ​ശ്ര​യ മേ​ഖ​ല​യി​ലും 26 എ​ണ്ണം സ​ർ​ക്കാ​ർ, എ​യ്​​ഡ​ഡ്​ മേ​ഖ​ല​യി​ലും. കെ.​ടി.​യു​വി​ന്​ കീ​ഴി​ലെ 177 കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ 12 എ​ണ്ണം മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ, എ​യ്​​ഡ​ഡ്​ (6.78 ശ​ത​മാ​നം) മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള​ത്. 165 കോ​ള​ജു​ക​ളും (93.22 ശ​ത​മാ​നം)​ സ്വാ​ശ്ര​യ മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​ണ്. കു​സാ​റ്റി​ൽ ആ​കെ ഒ​മ്പ​ത്​ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ ഏ​ഴെ​ണ്ണം (77.78 ശ​ത​മാ​നം) സ്വാ​ശ്ര​യ മേ​ഖ​ല​യി​ലും ര​ണ്ടെ​ണ്ണം സ​ർ​ക്കാ​ർ, എ​യ്​​ഡ​ഡ്​ മേ​ഖ​ല​യി​ലു​മാ​ണ്. കാ​ലി​ക്ക​റ്റ്​ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല പ​രി​ധി​യി​ൽ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മ​ല​പ്പു​റം, വ​യ​നാ​ട്​ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ 100 ശ​ത​മാ​നം കോ​ള​ജു​ക​ളും സ്വാ​ശ്ര​യ മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​ണ്. ഇ​തി​ൽ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ, എ​യ്​​ഡ​ഡ്​ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഒ​രു എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ കോ​ള​ജ്​ പോ​ലു​മി​ല്ല. സ്വ​കാ​ര്യ സ്വാ​ശ്ര​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തെ എ​തി​ർ​ക്കു​ന്ന ഇ​ട​തു​ഭ​ര​ണ​കാ​ല​ത്തു​ പോ​ലും സ്വാ​ശ്ര​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ പെ​രു​കി​യെ​ന്നാ​ണ്​ ഇ​തി​ലൂ​ടെ വ്യ​ക്ത​മാ​കു​ന്ന​ത്. മൂ​ന്നു സ്വ​കാ​ര്യ സ്വാ​ശ്ര​യ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ കോ​ള​ജു​ക​ൾ​ക്ക്​ യു.​ജി.​സി സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ പ​ദ​വി​യും ഇ​ക്കാ​ല​ത്ത്​ ന​ൽ​കി. സ​ർ​ക്കാ​ർ നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശം ചെ​യ്ത പ്ര​തി​നി​ധി​യും സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ പ​ദ​വി​ക്കാ​യു​ള്ള പ​രി​ശോ​ധ​ന സ​മി​തി​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. എ​യ്​​ഡ​ഡ്​ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പു​തി​യ കോ​ള​ജു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന കാ​ര്യം പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലി​ല്ലെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മാ​ത്രം സ്വാ​ശ്ര​യ കോ​ള​ജു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചും​ 2020 ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 20ന്​ ​സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തു​ വി​വാ​ദ​മാ​വു​ക​യും പി​ന്നീ​ട്​ ഹൈ​കോ​ട​തി റ​ദ്ദാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ​ Show Full Article

Self-financing colleges accounted for 69.39 percent of the allocation made by the Left government