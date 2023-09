തിരുവനന്തപുരം: 2023 ജനുവരി മൂന്നു മുതൽ ഏഴു വരെ കോഴിക്കോട് നടന്ന 61-ാമത് സംസ്ഥാന സ്‌കൂൾ കലോത്സവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പത്ര-ദൃശ്യ-ശ്രവ്യ-ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് പുരസ്കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ‘മാധ്യമം’ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ പി. അഭിജിത്ത് മികച്ച ഫോട്ടോഗ്രാഫറായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. അഭിജിത്തിനെ ‘കളറാണ് മക്കളെ’ എന്ന ചിത്രമാണ് പുരസ്കാരം നേടിയത്.



കെ.ജെ. ജേക്കബ് (എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്റർ ഡെക്കാൻ ക്രോണിക്കിൾ), വിനോദ് വൈശാഖി (മലയാള മിഷൻ രജിസ്ട്രാർ), വി. സലിൻ (അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ, പ്രോഗ്രാംസ് & കൾച്ചർ, ഇൻഫർമേഷൻ, പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ്) എന്നിവർ ഉൾപ്പെട്ട കമ്മിറ്റിയാണ് ഈ വർഷത്തെ മാധ്യമ അവാർഡുകൾ നിർണയിച്ചത്.





മറ്റു പുരസ്കാര ജേതാക്കൾ



അച്ചടി മാധ്യമം (മലയാളം): മികച്ച റിപ്പോർട്ടർ: എ.കെ. ശ്രീജിത്ത് (മാതൃഭൂമി) 'ആദിവാസി ഇപ്പോഴും അഘോഷത്തിന് പുറത്തു തന്നെ', മികച്ച ഫോട്ടോഗ്രാഫർ: പി. അഭിജിത്ത് (മാധ്യമം) ' കളറാണ് മക്കളെ', ജൂറിയുടെ പ്രത്രേക പരാമർശം: നിതീഷ് കൃഷ്ണൻ (സുപ്രഭാതം) ' ഒരു കുഞ്ഞിടം മതി', മികച്ച സമഗ്ര കവറേജ്: മലയാള മനോരമ, ദേശാഭിമാനി. മികച്ച കാർട്ടൂൺ: ടി.കെ. സുജിത് (കേരള കൗമുദി) ' കസേരയിലിരുന്ന് കുട്ടിയുടെ മുദ്ര ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ജഡ്ജസ്… മേശപ്പുറത്തിരുന്ന് ജഡ്ജസിന്റെ മുദ്ര ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വിജിലൻസ്'.

അച്ചടി മാധ്യമം (ഇംഗ്ലീഷ്): മികച്ച സമഗ്ര കവറേജ്: ദി ഹിന്ദു. മികച്ച റിപ്പോർട്ടർ: പൂജ നായർ പി. (ദ ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്‌സ്പ്രസ്സ്) “Braving Diabetes, 17 year old dances her way to glory”. മികച്ച ക്യാമറമാൻ: ഇ. ഗോകുൽ (ദ ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്‌സ്പ്രസ്സ്) “A former participant intracting with her former Guru in Ottan Thullal”.



ദൃശ്യ മാധ്യമം: മികച്ച റിപ്പോർട്ടർ : റിയാസ് കെ.എം.ആർ. (കേരള വിഷൻ ന്യൂസ്) 'രോഗത്തെയും കട ബാധ്യതയെയും അതിജീവിച്ചു സുനുവിന്റെ നടന വിസ്മയം', മികച്ച ക്യാമറമാൻ: രാജേഷ് തലവോട് (അമൃത ടി.വി.) 'ഉത്തര', മികച്ച സമഗ്ര കവറേജ്: ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.

ഓൺലൈൻ മീഡിയ: മികച്ച സമഗ്ര കവറേജ് - കൈരളി ഓൺലൈൻ, ദി ഫോർത്ത്



ശ്രവ്യ മാധ്യമം: റെഡ് എഫ്.എം റേഡിയോ.