By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article മലപ്പുറം: വിദ്യാർഥിനികളെ പീഡനത്തിനിരയാക്കിയ സംഭവത്തിൽ റിട്ട. അധ്യാപകനും മലപ്പുറം നഗരസഭാംഗവുമായിരുന്ന കെ.വി. ശശികുമാറിനെതിരെ പരാതി ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന്​ സെന്‍റ്​ ജെമ്മാസ്​ ഗേൾസ്​ സ്കൂൾ അധികൃതർ. വിദ്യാർഥിനികളിൽ നിന്നോ രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്നോ രേഖാമൂലമോ വാക്കാലോ പരാതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. പരാതി ലഭിക്കാത്ത സംഭവത്തിൽ എങ്ങനെ നടപടി എടുക്കാനാവുമെന്നും സ്കൂൾ മാനേജ്​മെന്‍റ്​ ചോദിച്ചു.

എന്നാൽ, കെ.വി. ശശികുമാറിനെതിരെ സെൻറ്​ ജെമ്മാസ്​ സ്കൂളിന്‍റെ കോർപറേറ്റ്​ മാനേജ്​മെന്‍റിനടക്കം പരാതി നൽകിയതി​ന്​ തെളിവുണ്ടെന്ന്​ പൂർവ വിദ്യാർഥിനികളിലൊരാളും ബംഗളൂരുവിൽ അഭിഭാഷകയുമായ ബീന പിള്ള പറഞ്ഞു. ബുധനാഴ്ച മലപ്പുറം പ്രസ്​ക്ലബിൽ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു.

രേഖാമൂലം പരാതി നൽകിയ സംഭവം എന്തിനാണ്​ സ്കൂൾ അധികൃതർ നിഷേധിക്കുന്ന​തെന്നും അവർ ചോദിച്ചു​. അഞ്ചു മുതൽ എഴു വരെ ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ സംഭവിച്ചത്​ പീഡനമായിരുന്നെന്ന്​ പലരും തിരിച്ചറിയുന്നത്​ പത്താം ക്ലാസിലെത്തുമ്പോഴാണ്​. ഈ സമയം പരാതിയുമായി സമീപിച്ച വിദ്യാർഥിനികളോട്​ 'കൊഞ്ചിക്കുഴയാൻ പോകാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ സേഫാണ്​' എന്ന തരത്തിലുള്ള മറുപടിയാണ് അധികൃതർ​ നൽകിയത്​. ചില കേസുകളിൽ കുട്ടികൾ വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന്​ രക്ഷിതാക്കൾ നേരിട്ട്​ പോയി 'കൈകാര്യം ചെയ്ത' സംഭവങ്ങളുമുണ്ടായിട്ടു​ണ്ടെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

അധ്യാപകൻ ഒളിവിൽ; വ്യാപക പ്രതിഷേധം 30 വർഷത്തോളം മലപ്പുറം സെന്‍റ്​ ജെമ്മാസ്​ സ്കൂൾ അധ്യാപകനായിരുന്ന കെ.വി. ശശികുമാറിനെതിരെ ഉയർന്ന പീഡന പരാതിയിൽ അറസ്റ്റ്​ വൈകുന്നതിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധം. സി.പി.എം നേതാവും മലപ്പുറം നഗരസഭ അംഗവുമായിരുന്ന കെ.വി. ശശികുമാറിനെതിരെ മലപ്പുറം വനിത ​പൊലീസ്​ പോക്​സോ കേസ്​ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നടപടി നീളുന്നതിനെതിരെ വിവിധ വനിത-യുവജന സംഘടനകളാണ്​ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്​. മഹിള കോൺഗ്രസ്​ ജില്ല കമ്മിറ്റിയും യൂത്ത്​ കോൺഗ്രസ്​ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയും മലപ്പുറം ​പൊലീസ്​ സ്​റ്റേഷനിലേക്ക്​ മാർച്ച്​ നടത്തി. മലപ്പുറം വനിത പൊലീസ്​ സ്​റ്റേഷനിലേക്ക്​ വനിത ലീഗ്​ മുനിസിപ്പൽ കമ്മിറ്റിയും മലപ്പുറം നഗരത്തിൽ യൂത്ത്​ ലീഗും പ്രതിഷേധ മാർച്ച്​ നടത്തി. സെന്‍റ്​ ജെമ്മാസ്​ സ്കൂളിലേക്ക്​ ഫ്രറ്റേണിറ്റി, വിമൺ ജസ്റ്റിസ്​ മൂവ്​മെന്‍റ്​ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലും പ്രതിഷേധം അരങ്ങേറി.

പീഡനത്തിന്‍റെ ഒരംശം മാത്രമാണ്​ പുറത്തുവന്നതെന്നും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോഗിക്കണമെന്നും ഡി.സി.സി പ്രസിഡന്‍റ്​ വി.എസ്​. ജോയ്​ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിദ്യർഥിനികളുടെ പരാതി അവഗണിച്ച്​ അധ്യാപകന്‍റെ പീഡനത്തിന്​ കൂട്ടുനിന്ന സ്കൂൾ മാനേജ്​മെന്‍റിനെതിരെ പോക്​സോ പ്രകാരം കേസെടുക്കണമെന്ന്​​ വെൽഫെയർ പാർട്ടി മലപ്പുറം മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതേസമയം, അധ്യാപകൻ ഒളിവിലാണെന്ന്​​ പൊലീസ്​ പറഞ്ഞു​. ഇയാളുടെ വീട്ടിലും ബന്ധുവീട്ടിലും പരിശോധന നടത്തി​യെങ്കിലും കണ്ടെത്താനായില്ല. നിലവിൽ ഒരു പരാതിയാണ്​ ലഭിച്ചതെന്നും ഇതിൽ മൊഴി എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും വനിത പൊലീസ് സി.ഐ. റസിയ ബംഗാളത്ത്​​ അറിയിച്ചു. കൂടതൽ പരാതികൾ ലഭിച്ചാൽ കൂടുതൽ കേസ്​ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. മാർച്ച്​ 31ന്​ സ്കൂളിൽനിന്ന്​ വിരമിക്കുന്നത്​ സംബന്ധിച്ച്​ ഇദ്ദേഹം സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റിട്ടിരുന്നു. ഇതോടെ​ പൂർവ വിദ്യാർഥിനികളിലൊരാൾ പ​ങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിനെ തുടർന്നാണ്​ പീഡനവിവരം പുറത്തറിഞ്ഞത്​. ഇരകളായ ഒട്ടേറെ പേർ ഈ പോസ്റ്റിന്​ കീഴിൽ അനുഭവങ്ങളും പങ്കുവെച്ചു. സംഭവം വിവാദമായതോടെ നഗരസഭ അംഗത്വം രാജിവെക്കുകയും പാർട്ടിയിൽനിന്ന്​ സസ്​പെൻഡ്​ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. Show Full Article

News Summary -

School authorities say no complaint has been received against the teacher