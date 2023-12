cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Whatsapp

Telegram

link Whatsapp

Telegram

link Whatsapp

Telegram

link തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന വ്യ​വ​സാ​യ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ സം​രം​ഭ​ക​വ​ർ​ഷം പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പു​തു​താ​യി നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്ന സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം ര​ണ്ട് ല​ക്ഷം ക​വി​ഞ്ഞ​താ​യി മ​ന്ത്രി പി. ​രാ​ജീ​വ്​ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ദ്ധ​തി ആ​രം​ഭി​ച്ച 2022 ഏ​പ്രി​ൽ ഒ​ന്നു​മു​ത​ൽ 2023 ഡി​സം​ബ​ർ 29 വ​രെ 2,01,518 സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​ലൂ​ടെ 12,537 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ നി​ക്ഷേ​പ​വും 4,30,089 തൊ​ഴി​ലും സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. പു​തു​താ​യി ആ​രം​ഭി​ച്ച സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളി​ൽ മൂ​ന്നി​ലൊ​ന്ന് (64,127) വ​നി​ത​ക​ളു​ടേ​താ​ണ്. 8,752 സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി-​വ​ർ​ഗ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട​വ​രു​ടേ​തും​. ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ല​ക്ഷം സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ 2022-23 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷം ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ച പ​ദ്ധ​തി എ​ട്ട് മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ല​ക്ഷ്യം കൈ​വ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഈ ​സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വ​ർ​ഷ​വും പ​ദ്ധ​തി തു​ട​രും. ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ൽ എം.​എ​സ്.​എം.​ഇ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ബെ​സ്റ്റ് പ്രാ​ക്ടീ​സ് അം​ഗീ​കാ​രം നേ​ടി​യ പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് സം​രം​ഭ​ക വ​ർ​ഷം. സം​രം​ഭ​ക വ​ർ​ഷം 2.0 എ​ന്ന പേ​രി​ലാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷം പ​ദ്ധ​തി തു​ട​ർ​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 2023 ഏ​പ്രി​ൽ ഒ​ന്നു​മു​ത​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ 29 വ​രെ 61,678 പു​തി​യ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു. 4115 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ നി​ക്ഷേ​പ​വും 1,30,038 തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. Show Full Article

News Summary -

samrambhakavarsham Scheme; The number of enterprises in the state has crossed two lakh