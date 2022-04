സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടുവർഷം കൊണ്ട് ശമ്പളം, പെൻഷൻ, പലിശ ചെലവിലുണ്ടായത്​ 25,704 കോടിയുടെ വർധന

cancel By ടി. ​ജു​വി​ൻ Listen to this Article കോട്ടയം: ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ വികസനങ്ങളെക്കുറിച്ച്​ സർക്കാർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ ആകെ വരുമാനം ശമ്പളത്തിനും പെൻഷനും പലിശക്കും തികയുന്നില്ലെന്ന്​ കണക്കുകൾ. 2002–03ൽ കേരളത്തിന്‍റെ നികുതിവരുമാനം 7303 കോടി രൂപയായിരുന്നു. നികുതിയേതര വരുമാനം 681 കോടിയും. നികുതിവിഹിതം അടക്കമുള്ള കേന്ദ്രസഹായമായി 2654 കോടി ലഭിച്ചു. മൂലധന കണക്കിലുണ്ടായിരുന്നത്​ 77 കോടി വായ്പ തിരിച്ചടവും 4703 കോടി കടമെടുത്തതും ചേർത്ത്​ 4780 കോടി രൂപ. 2002–03ലെ കേരളത്തിന്‍റെ മൊത്ത വരുമാനം 15418 കോടിയാണ്​. അക്കാലയളവിലെ മൊത്തം ചെലവ് 15705 കോടിയായിരുന്നു. അതിൽ റവന്യൂ ചെലവ് അഥവാ ദൈനം ദിന പ്രവർത്തന ചെലവ് 14756 കോടി. റവന്യൂ വരുമാനം 10637 കോടി. ചുരുക്കത്തിൽ 2002–03ൽ കേരളത്തിന്‍റെ കമ്മി 4119 കോടി രൂപയായിരുന്നു.

ഇത്​ നികത്തുന്നതിന്​ ആ വർഷം 4703 കോടി കടമെടുത്തു. 2002–03ൽ ശമ്പളത്തിനായി 4678.99 കോടിയും പെൻഷനായി 2282.90 കോടിയും പലിശ നൽകുന്നതിന്​ 2946.76 കോടിയും ചെലവഴിച്ചു. മൊത്തം 9908.65 കോടി ചെലവ്. ആ വർഷത്തെ സംസ്​ഥാന നികുതി വരുമാനം 7303 കോടി മാത്രമാണെന്നോർക്കണം. നികുതിയിതര വരുമാനമോ 681 കോടി മാത്രം. മൊത്തം സംസ്​ഥാന വരുമാനം ശമ്പളത്തിനും പെൻഷനും പലിശക്കും തികഞ്ഞില്ല. 2013–14ൽ സംസ്​ഥാന നികുതി വരുമാനം 31995 കോടിയായിരുന്നു. നികുതിയേതര വരുമാനം 5575 കോടി മാത്രവും. മൊത്തം സംസ്​ഥാന വരുമാനം 37570 കോടി, കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും കിട്ടിയത് 11607 കോടി, അങ്ങനെയുള്ള മൊത്തം വരുമാനം 49177 കോടിയുമായിരുന്നു. ആ വർഷം ശമ്പളത്തിന്​ 19340.98 കോടി, പെൻഷന്​ 9971.27 കോടി, പലിശക്ക്​ 8265.38 കോടി എന്നിങ്ങനെ ആകെ 37577.64 കോടിയായിരുന്നു ചെലവ്​.

2013–14 ൽ സംസ്​ഥാന വരുമാനം 37570 കോടിയാണെങ്കിൽ ശമ്പളം, പെൻഷൻ, പലിശ ചെലവു തന്നെ 37577.64 കോടിയായി. ഈ മൂന്നു ചെലവുകൾക്കു മാത്രമായി ആ വർഷം 7.64 കോടി കടമെടുത്തു. 2020–21ൽ സംസ്​ഥാന നികുതി, നികുതിയേതര വരുമാനം 54988 കോടിയായിരുന്നെങ്കിൽ ശമ്പളം, പെൻഷൻ, പലിശ ചെലവുകൾക്കു മാത്രമായി 67646 കോടി കേരള സർക്കാർ ചെലവഴിച്ചു. ഈ മൂന്നു ചെലവുകൾക്കു മാത്രമായി 12658 കോടി അത്തവണ കടമെടുത്തു. 2021–22ൽ ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാറിന്‍റെ അവസാന വർഷം 86169 കോടി സംസ്​ഥാന വരുമാനമുണ്ടാകുമെന്ന് അന്നത്തെ ധനമന്ത്രി തോമസ്​ ഐസക് കണക്കു കൂട്ടിയെങ്കിലും ലഭിച്ചത്​ 68906 കോടി മാത്രമെന്ന് നിലവിലെ ധനമന്ത്രി ബാലഗോപാൽ അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റിൽ വ്യക്തമായി. പ്രതീക്ഷിച്ചതിൽ നിന്ന്​ കിട്ടാതെ പോയത് 17263 കോടിയാണ്​.

2021–22 ൽ തോമസ്​ ഐസക് കണക്കുകൂട്ടിയത് ശമ്പളം, പെൻഷൻ, പലിശ എന്നിവയ്ക്കുമാത്രമായി 84778 കോടി ചെലവാകുമെന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ, പുതിയ ധനമന്ത്രി ബാലഗോപാലിന്‍റെ കണക്കിൽ ശമ്പളം, പെൻഷൻ, പലിശ ചെലവ് മാത്രം 93350 കോടിയായി. തോമസ്​ ഐസക്​ കണക്കാക്കിയതിനേക്കാൾ ഏറെ കൂടുതലായിരുന്നു ചെലവ്​. രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് ശമ്പളം, പെൻഷൻ, പലിശ ചെലവിലുണ്ടായത്​ 25704 കോടി രൂപയുടെ വർധന. കോവിഡ്​ കാലത്ത്​ ശമ്പളവും പെൻഷനും കൂട്ടുന്നതിനായി ഐസക്​ വരുമാനക്കണക്ക്​ പൊലിപ്പിച്ചും ചെലവ് കുറച്ചും കാണിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന്​ പിന്നീട്​ ആരോപണമുയർന്നിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ 20 വർഷത്തെ ശമ്പളം, പെൻഷൻ, പലിശ വർധനവ് കേരളത്തിന്‍റെയോ രാജ്യത്തിന്‍റെയോ പൊതു സാമ്പത്തിക സ്​ഥിതിയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും വിലക്കയറ്റത്തോതിന്‍റെ മൂന്നിരട്ടി ശമ്പളം, പെൻഷൻ വർധനവ് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ധനകാര്യ​ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയുടെ ഭയാനക ചിത്രം വിശദമാക്കുന്ന പട്ടിക താഴെ-





