link തിരുവനന്തപുരം: തമിഴ്നാട്ടിൽ പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന ജലവിതരണ സംവിധാനങ്ങൾ പുന:സ്ഥാപിക്കാൻ സാങ്കേതിക സഹായം നൽകാനുള്ള ദൗത്യം വിജയകരമായി നിർവഹിച്ച വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഉദ്യോ​ഗസ്ഥരുടെ സേവനത്തിലൂടെ സംസ്ഥാനത്തിനാണ് കീർത്തി നേടാൻ കഴിഞ്ഞതെന്ന് മന്ത്രി റോഷി അ​ഗസ്റ്റിൻ. മാനവിതകയുടെ മൂല്യം ഉയർത്തിക്കാട്ടാനും ഇതുവഴി കഴി‍‍ഞ്ഞതായി മന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സേവനം പൂർത്തീകരിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിൽനിന്നു മടങ്ങിയെത്തിയ ജീവനക്കാരെ ആദരിക്കാൻ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങിൽ സംഘാം​ഗങ്ങൾക്ക് കീർത്തിപത്രവും ഫലകവും സമ്മാനിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. കേരളത്തിന്റെ സഹായം ലഭിച്ചുവെന്നാണ് തമിഴ്നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞത്. സംസ്ഥാനത്തിന് അഭിമാനമേകുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഉദ്യോ​ഗസ്ഥരുടെ സേവനത്തിലൂടെ സാധ്യമായത്. വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ, പി.എസ്.സി വഴി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിയമനം ലഭിച്ച 73 ഉദ്യോ​ഗാർഥികൾക്ക് നിയമന ഉത്തരവ് കൈമാറുന്ന ചടങ്ങും മന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. Show Full Article

Roshi Augustine said that the services of the water authority officials have given credit to the state