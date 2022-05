മതനിയമങ്ങള്‍ പറയുന്നവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കം ചെറുക്കും -എസ്.വൈ.എസ്

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: മു​തി​ര്‍ന്ന പെ​ണ്‍കു​ട്ടി​ക​ളെ പ​ര​പു​രു​ഷ​ന്മാ​ര്‍ക്കി​ട​യി​ല്‍ പ്ര​ദ​ര്‍ശി​പ്പി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദ​പ്പെ​ട്ട മു​സ്‍ലിം പ​ണ്ഡി​ത​ന്‍ ത​ന്‍റെ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ മ​ദ്ര​സാ അ​ധ്യാ​പ​ക​രോ​ട് ഉ​പ​ദേ​ശി​ച്ച​തി​ന്‍റെ പേ​രി​ല്‍ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ഇ​സ്​​ലാം മ​ത​നി​യ​മ​ങ്ങ​ളെ അ​പ​ഹ​സി​ക്കാ​നും ചി​ല​ര്‍ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഗൂ​ഢ​നീ​ക്ക​ങ്ങ​ള്‍ ചെ​റു​ക്കു​മെ​ന്നും കേ​സെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്കം നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി നേ​രി​ടു​മെ​ന്നും സു​ന്നി യു​വ​ജ​ന സം​ഘം സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​യ ത​ങ്ങ​ള്‍, വ​ര്‍ക്കി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ല്‍ ഹ​മീ​ദ് ഫൈ​സി അ​മ്പ​ല​ക്ക​ട​വ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​സ്സ​മ​ദ് പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ല്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ല്ലാ​വി​ധ സൃ​ഷ്ടി​ക​ളോ​ടും വാ​ത്സ​ല്യ​വും കാ​രു​ണ്യ​വും കാ​ണി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പ​ഠി​പ്പി​ച്ച ഇ​സ്‍ലാം അ​വ​രു​ടെ അ​വ​കാ​ശ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ള്‍കൂ​ടി ആ​വി​ഷ്‌​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

Resist the move to isolate those who say religious laws -SYS