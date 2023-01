cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തി​​രു​​വ​​ന​​ന്ത​​പു​​രം: സം​​സ്ഥാ​​ന​​ത്തെ ഡോ​​ക്​​​ട​​ർ​​മാ​​രി​​ൽ 84 ശ​​ത​​മാ​​ന​​ത്തി​​നും അ​​മി​​ത​​വ​​ണ്ണ​​മെ​​ന്ന്​ പ​​ഠ​​നം. സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ-​​സ്വ​​കാ​​ര്യ​​മേ​​ഖ​​ല​​യി​​ൽ ജോ​​ലി ചെ​​യ്യു​​ന്ന 240 ഡോ​​ക്​​​ട​​ർ​​മാ​​രി​​ൽ ന​​ട​​ത്തി​​യ പ​​ഠ​​ന​​ത്തി​​ലാ​​ണ്​ കൗ​​തു​​ക​​ക​​ര​​മാ​​യ ഈ ​​വി​​വ​​രം. ഡോ. ​​അ​​ഞ്​​​ജ​​ന ന​​ളി​​ന കു​​മാ​​രി, ഡോ. ​​ടോ​​ണി ലോ​​റ​​ൻ​​സ്, ഡോ.​​പി.​​എ​​സ്.​ ഇ​​ന്ദു എ​​ന്നി​​വ​​ർ ചേ​​ർ​​ന്ന്​ ന​​ട​​ത്തി​​യ പ​​ഠ​​നം ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ അ​​സോ​​സി​​യേ​​ഷ​​ൻ ഓ​​ഫ്​ ഒ​​ക്യു​​പേ​​ഷ​​ണ​​ൽ ഹെ​​ൽ​​ത്തി​​ന്‍റെ (ഐ.​​എ.​​ഒ.​​എ​​ച്ച്) ജേ​​ണ​​ലി​​ലാ​​ണ്​ പ്ര​​സി​​ദ്ധീ​​ക​​രി​​ച്ച​​ത്.

​​ബോ​​ഡി മാ​​സ്​ ഇ​​ൻ​​ഡ​​ക്സ് (ബി.​​എം.​​ഐ) അ​​ടി​​സ്ഥാ​​ന​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​യാ​​ണ്​ അ​​മി​​ത വ​​ണ്ണം നി​​ർ​​ണ​​യി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. ഏ​​ഷ്യ​​ൻ മാ​​ന​​ദ​​ണ്ഡ​​പ്ര​​കാ​​രം ബി.​​എം.​​ഐ 18.5 മു​​ത​​ൽ 22.9 വ​​രെ​​യാ​​ണ്​ അ​​നു​​വ​​ദ​​നീ​​യ​​മാ​​യ വ​​ണ്ണം. 22.9 മു​​ക​​ളി​​ലു​​ള്ള​​ത്​ അ​​മി​​ത​​വ​​ണ്ണ​​വും. പ​​ഠ​​ന​​പ്ര​​കാ​​​രം 240ൽ 35 ​​പേ​​ർ​​ക്ക്​ മാ​​ത്ര​​മാ​​ണ്​ അ​​നു​​വ​​ദ​​നീ​​യ ശ​​രീ​​ര​​ഭാ​​ര​​മു​​ള്ള​​ത്. മൂ​​ന്നു​​പേ​​ർ സാ​​ധാ​​ര​​ണ ശ​​രീ​​ര​​ഭാ​​രം പോ​​ലു​​മി​​ല്ലാ​​ത്ത​​യാ​​ളാ​​ണ്. ശേ​​ഷി​​ക്കു​​ന്ന 202 പേ​​ർ അ​​മി​​ത​​വ​​ണ്ണ​​ത്തി​​ന്‍റെ ഗ​​ണ​​ത്തി​​ലും. ഇ​​തി​​ൽ 102 പേ​​ർ പു​​രു​​ഷ​​ന്മാ​​രാ​​ണ്. 101 പേ​​ർ സ്ത്രീ​​ക​​ളും. സാ​​ധാ​​ര​​ണ പൊ​​തു​​ജ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ സ്​​​ത്രീ​​ക​​ൾ​​ക്കി​​ട​​യി​​ലാ​​ണ്​ അ​​മി​​ത​​വ​​ണ്ണ​​ക്കാ​​ർ കൂ​​ടു​​ത​​ലെ​​ങ്കി​​ൽ ഡോ​​ക്ട​​ർ​​മാ​​രി​​ൽ ഇ​​ത്​ പു​​രു​​ഷ​​ന്മാ​​ർ​​ക്കി​​ട​​യി​​ലാ​​ണ്. ഉ​​റ​​ക്ക​​ക്കു​​റ​​വാ​​ണ്​ അ​​മി​​ത​​വ​​ണ്ണ​​ത്തി​​ന്​ പ്രാ​​ധാ​​ന കാ​​ര​​ണ​​മാ​​യി ചൂ​​ണ്ടി​​ക്കാ​​ട്ടു​​ന്ന​​ത്. ആ​​റ്​ മ​​ണി​​ക്കൂ​​റി​​ൽ താ​​​ഴെ​​യു​​ള്ള ഉ​​റ​​ക്ക​​ത്തി​​ന്​ പു​​റ​​മേ കൂ​​ടു​​ത​​ൽ നേ​​രം ഇ​​രു​​ന്ന്​ ജോ​​ലി ചെ​​യ്യ​​ൽ, ആ​​ഹാ​​ര​​ശീ​​ലം, അ​​ണു​​കു​​ടും​​ബം, പാ​​ര​​മ്പ​​ര്യം, സ്വ​​കാ​​ര്യ പ്രാ​​ക്ടീ​​സ്​ എ​​ന്നി​​വ​​യും കാ​​ര​​ണ​​മാ​​ണ്. 136 പേ​​ർ (56.7 ശ​​ത​​മാ​​നം) ശ​​രീ​​ര ഭാ​​രം കു​​റ​​ക്കാ​​നോ ക്ര​​മീ​​ക​​രി​​ക്കാ​​നോ ഉ​​ള്ള ശ്ര​​മ​​ങ്ങ​​ളോ വ്യാ​​യാ​​മ​​മോ ചെ​​യ്യാ​​ത്ത​​വ​​രാ​​ണെന്നും പഠനം പറയുന്നു. Show Full Article

Research says most of the doctors are overweight