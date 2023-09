cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: മ​ര​ട്​ ഫ്ലാ​റ്റ്​ പൊ​ളി​ച്ച​തി​​ന്‍റെ അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ സി.​എ.​ജി സം​ഘം അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച​പ്പോ​ൾ കാ​ണാ​നി​ല്ല! കൂ​റ്റ​ൻ ഫ്ലാ​റ്റ്​ സ​മു​ച്ച​യം പൊ​ളി​ച്ച​തി​ന്‍റെ വ​ലി​യ അ​ള​വി​ലു​ള്ള മാ​ലി​ന്യം എ​ന്തു ചെ​യ്തു​വെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്​ അ​റി​യി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ സി.​എ.​ജി​ക്ക്​ മ​ര​ട്​ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ന​ൽ​കി​യ മ​റു​പ​ടി. പൊ​ളി​ക്കാ​ൻ ക​രാ​റെ​ടു​ത്ത ക​മ്പ​നി മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി​യ​തു​മി​ല്ല. കെ​ട്ടി​ട അ​വ​ശി​ഷ്​​ട​ങ്ങ​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്​ സി.​എ.​ജി ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച​ത്. അ​ത്ത​ര​മൊ​രു സം​വി​ധാ​നം സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. Show Full Article

remains of the demolition of the Maraud flat are not to be seen!