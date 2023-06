പ്രിയ വർഗീസിന് ആശ്വാസ വിധി; അയോഗ്യയെന്ന ഉത്തരവ് ഹൈകോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് റദ്ദാക്കി

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കൊച്ചി: കണ്ണൂർ സർവകലാശാല അസോസിയേറ്റ് പ്രഫസർ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി കെ.കെ. രാഗേഷിന്റെ ഭാര്യ പ്രിയ വർഗീസിന് ആശ്വാസ വിധി. അയോഗ്യയാണെന്ന ഹൈകോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് റദ്ദാക്കി.

അസോ. പ്രഫസർ നിയമനത്തിന് ആവശ്യമായ അധ്യാപന പരിചയം തനിക്കില്ലെന്ന സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിനെതിരെ പ്രിയ വർഗീസ് നൽകിയ അപ്പീലിലാണ് ജസ്റ്റിസുമാരായ ജയശങ്കർ നമ്പ്യാർ, മുഹമ്മദ് നിയാസ് എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്. യു.ജി.സിയുടെ ഫാക്കൽറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഗവേഷണ കാലയളവും കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽ സ്റ്റുഡന്റ്സ് സർവിസ് ഡയറക്ടർ സേവനകാലയളവും അധ്യാപക പരിചയത്തിൽ കണക്കാക്കാനാവില്ലെന്ന സിംഗിൾ ബെഞ്ച് നിരീക്ഷണം വസ്തുതകൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കാതെയുള്ളതാണെന്ന് ഹരജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. യോഗ്യത തീരുമാനിക്കേണ്ടത് വിദഗ്ധ സമിതിയാണെന്ന് പ്രിയ വർഗീസിന്‍റെ അപ്പീലിൽ പറയുന്നു. താൽകാലിക റാങ്ക് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം പേരുകാരിയായ പ്രിയക്ക് യു.ജി.സി ചട്ടം പ്രകാരം മതിയായ അധ്യാപന പരിചയമില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരനായ ചങ്ങനാശ്ശേരി എസ്.ബി കോളജിലെ മലയാളം അധ്യാപകൻ ഡോ. ജോസഫ് സ‌്കറിയ നൽകിയ ഹരജിയിലാണ് നവംബർ 17ന് ജ​സ്റ്റി​സ്​ ദേ​വ​ൻ രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ന്‍റെ സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന്‍റെ ഉത്തരവ്. അ​സോ. പ്ര​ഫ​സ​ർ നി​യ​മ​ന​ത്തി​നു​ള്ള അ​ധ്യാ​പ​ന പ​രി​ച​യ​മി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ പ്രി​യ​ക്കെ​തി​രാ​യ ഹരജിക്കാരന്‍റെ പ്രധാന ആ​രോ​പ​ണം. ഗ​വേ​ഷ​ണ കാ​ല​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​മു​ള്ള അ​ധ്യാ​പ​ന പ​രി​ച​യം മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ താ​ഴെ​യാ​ണ്. അ​തി​നാ​ൽ ഇ​വ​ർ ഇ​ന്‍റ​ർ​വ്യൂ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ പോ​ലും അ​ർ​ഹ​യ​ല്ലെ​ന്ന്​ ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​ൻ വാ​ദി​ച്ചു. റാ​ങ്ക് പ​ട്ടി​ക ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​പാ​ക​ത​യും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. Show Full Article

Relief verdict for Priya Varghese; The order of disqualification was set aside by the Division Bench of the High Court