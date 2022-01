By വെബ് ഡെസ്ക് താൻ രചിച്ച കഥ യഥാർത്ഥ സംഭവമാണെന്ന രീതിയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ ​ഗ്രന്ഥകാരൻ ഹക്കീം മൊറയൂർ. മൂന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾ എന്ന കഥാസമാഹാരത്തിലെ തിളങ്ങുന്ന മുഖങ്ങൾ എന്ന കഥ മലപ്പുറം ജില്ല കലക്ടറുടെ ജീവിതമാണെന്ന രീതിയിലാണ്​ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്​.

'കളക്ടർ മേക്കപ്പിടാത്തത്​ എന്തുകൊണ്ട്​? മലപ്പുറം ജില്ല കളക്ടർ ശ്രീമതി റാണി സോയ മൊയി കോളജ്​ വിദ്യാർഥികളോട്​ സംവദിക്കുന്നു' എന്ന ശീർഷകത്തിലാണ്​ കഥയെ നടന്ന സംഭവമായി ചിത്രീകരിച്ച്​ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്​. പലരും ഇത്​ യഥാർത്ഥ സംഭവമാണെന്നാണ്​ ധരിച്ചിട്ടുള്ളത്​. മാത്രമല്ല, റാണി സോയ മൊയി എന്ന മലപ്പുറം കലക്ടർ ആ​രാണെന്ന്​ പലരും അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്​.

നേരത്തെ മലപ്പുറം കലക്ടറായിരുന്ന ഷൈന മോൾ ഐ.എ.എസിന്‍റെ ചിത്രമാണ് പോസ്റ്റുകൾക്കൊപ്പം​ നൽകിയിട്ടുള്ളത്​. ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഏതൊരു പ്രശ്നത്തിനും താൻ ഉത്തരവാദിയാവില്ലെന്ന്​ ഹക്കീം മൊറയൂർ ഫേസ്​ബുക്ക്​ പോസ്റ്റിൽ വ്യക്​തമാക്കി.

ഹക്കീം മൊറയൂരിന്‍റെ ഫേസ്​ബുക്ക്​ പോസ്റ്റ്​: മൂന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾ എന്ന എന്‍റെ കഥാസമാഹാരത്തിലെ തിളങ്ങുന്ന മുഖങ്ങൾ എന്ന കഥ എടുത്തു സ്വന്തം രീതിയിൽ ഏതൊക്കെയോ സ്ത്രീകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ വെച്ച് വ്യാപകമായി പലരും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും എന്‍റെ അറിവോടെയല്ല. ചില സ്ക്രീൻ ഷോട്ടുകൾ ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.

ഞാൻ എഴുതിയ ഒരു കഥ മാത്രമാണ് ഇത്.

മനോരമ പത്രത്തിൽ നിന്നടക്കം ഒരുപാട് സൗഹൃദങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു എന്നെ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി.

പലരും കരുതുന്നത് റാണി സോയ മൊയി എന്ന എന്‍റെ നായിക യഥാർത്ഥ കളക്ടർ ആണെന്നാണ്.

ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഏതൊരു പ്രശ്നത്തിനും ഞാൻ ഉത്തരവാദി ആവുന്നതല്ല എന്ന് അറിയിക്കുന്നു.

വയ്യാവേലിക്ക് സമയമില്ല.

ഓരോ കഥയും വെറുതെ ഉണ്ടാവുന്നതല്ല. ഒരു പാട് വിലപ്പെട്ട സമയം എടുത്താണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഓരോ കഥകളും എഴുത്തുകാർ എഴുതുന്നത്.

ഒരുപാട് സ്വപ്‌നം കണ്ടത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇല്ലാത്ത കാശ് ഉണ്ടാക്കി ഈ കഥയൊക്കെ പുസ്തകം ആക്കി മാറ്റിയത്.

ഞാൻ എഴുതി എന്‍റെ പേരിൽ പുറത്തിറക്കിയ ഒരു പുസ്തകത്തിലെ കഥ ഈ വിധം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും വിഷമം തോന്നുന്നു.

നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് സാഹിത്യ പ്രവർത്തനമാണ്.?.

കഥ പോട്ടെ,

കഥ നടന്ന സംഭവം ആക്കുന്നതും അതിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം സ്ത്രീകളുടെ ഫോട്ടോ വെക്കുന്നതും നിങ്ങളുടെ റീച്ചിന് വേണ്ടി ആണെങ്കിലും ബലിയാടാവുന്നത് മറ്റുള്ളവരാണ്.

വിവരം അറിയിച്ചിട്ടും ഇൻബോക്സിൽ തെളിവ് കൊടുത്തിട്ടും പിന്നെയും തന്‍റെ കഥയോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് സ്വന്തം കുഞ്ഞിന്‍റെ പിതൃത്വം തെളിയിക്കേണ്ടി വരുന്നത് പോലെ സങ്കടകരമാണ്.

നിങ്ങളോട് ആരോടും വാദിച്ചു ജയിക്കാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല. അതിനുള്ള സാമർഥ്യവും ഇല്ല.

ജീവിച്ചു പൊയ്ക്കോട്ടേ. വയറ്റത്ത് അടിക്കരുത്. 🙏 Show Full Article

News Summary -

‘Rani Zoya Moi is not a real collector’; The author says not to abuse his story