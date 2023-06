സംസ്ഥാനത്ത്​ നാളെയും മഴ തുടരും; അഞ്ച്​ ജില്ലകളിൽ മഞ്ഞ അലർട്ട്​

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത്​ ചൊവ്വാഴ്ചയും ശക്തമായ മഴ തുടരും. ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ എന്നീ അഞ്ച്​ ജില്ലകളിൽ ചൊവ്വാഴ്ച മഞ്ഞ അലർട്ട്​ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴക്കാണ്​ സാധ്യത. മണിക്കൂറിൽ 64.5 മുതൽ 115.5 മില്ലിമീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിക്കാം.

മധ്യകിഴക്കൻ അറബിക്കടലിന്​ മുകളിലെ അതിശക്തമായ ബിപോർജോയ് ചുഴലിക്കാറ്റ്‌ ജൂൺ 14 രാവിലെ വരെ വടക്ക് ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുമെന്ന്​ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥവകുപ്പ്​ അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് വടക്ക്, വടക്ക് കിഴക്ക് ദിശ മാറി സൗരാഷ്ട്ര-കച്ച് അതിനോട് ചേർന്ന തീരത്തേക്ക്​ പ്രവേശിക്കും.

ഗുജറാത്തിലെ മാണ്ഡവിക്കും കറാച്ചിക്കും ഇടയിൽ ജൂൺ 15ന് മണിക്കൂറിൽ 150 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ കരയിൽ പ്രവേശിക്കാനാണ്​ സാധ്യതയെന്ന്​ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥവകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

