link തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​ർ​വി​സി​ൽ നാ​ല്​ ശ​ത​മാ​നം ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി സം​വ​ര​ണം ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ മു​സ്​​ലിം സം​വ​ര​ണ ടേ​ണു​ക​ളി​ലും ഓ​പ​ൺ ക്വോ​ട്ട​യി​ലും വ​ന്ന കു​റ​വ്​ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ പു​തി​യ ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കു​മെ​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​ക്​​ടോ​ബ​റി​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി സം​വ​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സ​​മ​ഗ്ര ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ സം​വ​ര​ണം മൂ​ന്നി​ൽ​നി​ന്ന്​ നാ​ല്​ ശ​ത​മാ​ന​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​യും കൂ​ടു​ത​ൽ ത​സ്തി​ക​ക​ൾ ഇ​തി​ലേ​ക്ക്​ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​താ​യും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ടേ​ണു​ക​ളി​ൽ തി​രു​ത്ത​ലു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. സം​വ​ര​ണ ടേ​ണു​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​ത വ​രു​ത്തി​യാ​കും പു​തി​യ ഉ​ത്ത​ര​വ്. സം​വ​ര​ണ​ന​ഷ്ടം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ വി​വി​ധ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ മു​ന്നി​ലു​ണ്ട്. വി​ഷ​യം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച വി​ദ​ഗ്​​ധ സ​മി​തി ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി​ട്ടി​ല്ല. നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പൊ​തു​ഭ​ര​ണ വ​കു​പ്പ്, നി​യ​മ​വ​കു​പ്പ്, സാ​മൂ​ഹി​ക​നീ​തി വ​കു​പ്പ്​ എ​ന്നി​വ വി​ശ​ദ​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കും. ഇ​തി​നു​ശേ​ഷം പു​തി​യ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പി.​എ​സ്.​സി​ക്ക്​ വി​ടും. ക​മീ​ഷ​ന്‍റെ അ​ഭി​പ്രാ​യം​കൂ​ടി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച ശേ​ഷ​മാ​കും അ​ന്തി​മ തീ​രു​മാ​നം. തു​ട​ർ​ന്ന്​ പു​തി​യ ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കു​മെ​ന്ന്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​തേ​സ​മ​യം പി.​എ​സ്.​സി നാ​ല്​ ശ​ത​മാ​നം ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി സം​വ​ര​ണം ന​ട​പ്പാ​ക്കി. ഔ​ട്ട്​ ഓ​ഫ്​ ടേ​ണാ​യി സം​വ​ര​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ആ​രു​ടെ​യും ടേ​ൺ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ല. ജൂ​ൺ ഒ​ന്നി​ന്​ ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി പി.​എ​സ്.​സി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ ക​ത്ത്​ ന​ൽ​കി. ഭി​ന്ന​​ശേ​ഷി സം​വ​ര​ണം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ടേ​ണു​ക​ളി​ൽ വ​രു​ന്ന മാ​റ്റം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ പി.​എ​സ്.​സി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ നി​ര​വ​ധി ക​ത്തു​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. 2019 ന​വം​ബ​ർ 13, 2021 ഡി​സം​ബ​ർ 21, 2022 ഏ​പ്രി​ൽ അ​ഞ്ച്, 2022 ജൂ​ൺ 21, 2022 ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ 29 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ന​ൽ​കി​യ ക​ത്തു​ക​ളി​ൽ വി​ഷ​യ​ത്തി​ന്‍റെ ഗൗ​ര​വം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. 100 പോ​യ​ന്‍റ്​ നി​യ​മ​ന റോ​സ്റ്റ​റി​ലെ ഒ​ന്ന്, 26, 51, 76 ടേ​ണു​ക​ളി​ൽ ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി സം​വ​ര​ണം ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യാ​ൽ ഓ​പ​ൺ ക്വോ​ട്ട, പി​ന്നാ​ക്ക സം​വ​ര​ണം എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യി മാ​റ്റി​വെ​ച്ച ടേ​ണു​ക​ളി​ൽ മാ​റ്റം​വ​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന്​ ഇ​തി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ചി​രു​ന്നു. ക​ത്തു​ക​ൾ​ക്ക്​ സ​ർ​ക്കാ​റി​ൽ​നി​ന്ന്​ മ​റു​പ​ടി​യോ മ​റ്റ്​ ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ളോ പി.​എ​സ്.​സി​ക്ക്​ ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല. സ​ർ​ക്കാ​റി​ൽ​നി​ന്ന്​ വ്യ​ക്ത​ത ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ റാ​ങ്ക്​ പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ൽ നാ​ല്​ ശ​ത​മാ​നം ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി സം​വ​ര​ണം പ്രാ​വ​ർ​ത്തി​ക​മാ​ക്കാ​ൻ ക​മീ​ഷ​ന്​ ആ​യി​ല്ല. ജൂ​ണി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ ന​ൽ​കി​യ ക​ത്തി​ൽ തി​ര​ശ്ചീ​ന​മാ​യ സം​വ​ര​ണ​രീ​തി​യി​ൽ 100 പോ​യ​ന്‍റ്​ നി​യ​മ​ന റോ​സ്റ്റ​റി​ൽ മാ​റ്റം​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തു​വ​രെ ഒ​ന്ന്, 26, 51, 76 ടേ​ണു​ക​ളി​ൽ ഔ​ട്ട്​ ഓ​ഫ്​ ടേ​ണാ​യി ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി സം​വ​ര​ണം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന്​ പി.​എ​സ്.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സാ​മൂ​ഹി​ക​നീ​തി വ​കു​പ്പ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ക്ക്​ ന​ൽ​കി​യ ക​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഔ​ട്ട്​ ഓ​ഫ്​ ടേ​ണാ​യി നാ​ലു​പേ​ർ​ക്ക്​ ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി സം​വ​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും. അ​പ്പോ​ൾ ആ​കെ 104 ത​സ്തി​ക വ​രും. ഇ​ത​ട​ക്കം സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളും വ​കു​പ്പു​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കും. ടേ​ണു​ക​ളി​ൽ മാ​റ്റം​വ​രു​ത്തു​ന്ന​ത്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ടി.​വി. ഇ​ബ്രാ​ഹിം എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് വി​ഷ​യം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ മ​ന്ത്രി ആ​ർ. ബി​ന്ദു നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ ​​മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. Show Full Article

PSC Recruitment: In Muslim Turns A special order will be issued to correct the cuts